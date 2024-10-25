Всесвітня організація з охорони здоров'я видала Єгипту сертифікат щодо того, що країні, яка є популярним туристичним курортом, нарешті вдалось повністю побороти малярію.
Головні тези:
- Єгипет став першою північноафриканською країною Східного Середземномор'я, яка повністю поборола малярію
- Отримання сертифікату є свідченням прихильності народу та уряду Єгипту до позбавлення від малярії
- Боротьба з малярією в Єгипті тривала багато років і стала результатом дієвих заходів уряду країни
- Всього 44 країни та одна позадержавна територія світу мають сертифікат щодо відсутності малярії
- Історія боротьби Єгипту з малярією починається ще у 1920-х роках та має величезне значення для подальшого розвитку здоров'я нації
Що відомо про повну перемогу Єгипту над малярією
Зазначається, що Єгипет став першою північноафриканською країною Східного Середземномор'я, яка отримала подібний сертифікат за останні 10 років.
Отримання сертифікату про відсутність малярії стає можливим для країни, у разі якщо вона взмозі довести, що що ланцюжок локального передавання всіх людських малярійних паразитів було перервано в усій країні принаймні впродовж останніх 3 років поспіль, і що є повністю функціональна система нагляду й реагування, яка може запобігти повторному виникненню місцевого передавання.
Наразі у світі сертифікат щодо відсутності малярії мають 44 країни та одна позадержавна територія.
Що відомо про боротьбу Єгипту проти поширення малярії
Отримання сертифікату стало результатом боротьби різних урядів Єгипту проти розповсюдження малярії протягом останніх 100 років.
Малярія, яка передається комарами роду Anopheles, була прослідкована в Єгипті ще в 4000 році до н. е. Історики стверджують, що саме від цієї хвороби помер легендарний єгипетський фараон Тутанхамон.
У 1920-х роках країна заборонила вирощування рису і сільськогосподарських культур поблизу будинків, щоб скоротити контакт людини з комарами, оскільки більша частина населення Єгипту жила вздовж берегів річки Ніл.
Невеликий спалах випадків малярії в єгипетському Асуані було швидко локалізовано 2014 року завдяки оперативному лікуванню та освіті населення.
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