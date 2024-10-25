Всесвітня організація з охорони здоров'я видала Єгипту сертифікат щодо того, що країні, яка є популярним туристичним курортом, нарешті вдалось повністю побороти малярію.

Що відомо про повну перемогу Єгипту над малярією

Малярія так само стара, як і сама єгипетська цивілізація, але хвороба, яка мучила фараонів, тепер належить її історії, а не майбутньому, - йдеться у заяві глави ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса. Поширити

Зазначається, що Єгипет став першою північноафриканською країною Східного Середземномор'я, яка отримала подібний сертифікат за останні 10 років.

Отримання сертифікату про відсутність малярії стає можливим для країни, у разі якщо вона взмозі довести, що що ланцюжок локального передавання всіх людських малярійних паразитів було перервано в усій країні принаймні впродовж останніх 3 років поспіль, і що є повністю функціональна система нагляду й реагування, яка може запобігти повторному виникненню місцевого передавання.

Відпочинок на курорті

Наразі у світі сертифікат щодо відсутності малярії мають 44 країни та одна позадержавна територія.

Ця сертифікація Єгипту як країни, вільної від малярії, є воістину історичною подією і свідченням прихильності народу та уряду Єгипту до позбавлення від цього стародавнього лиха. Я вітаю Єгипет із цим досягненням, яке є джерелом натхнення для інших країн регіону і показує, чого можна досягти за наявності правильних ресурсів і правильних інструментів, - наголошує Гебрейесус. Поширити

Що відомо про боротьбу Єгипту проти поширення малярії

Отримання сертифікату стало результатом боротьби різних урядів Єгипту проти розповсюдження малярії протягом останніх 100 років.

Малярія, яка передається комарами роду Anopheles, була прослідкована в Єгипті ще в 4000 році до н. е. Історики стверджують, що саме від цієї хвороби помер легендарний єгипетський фараон Тутанхамон.

У 1920-х роках країна заборонила вирощування рису і сільськогосподарських культур поблизу будинків, щоб скоротити контакт людини з комарами, оскільки більша частина населення Єгипту жила вздовж берегів річки Ніл.

Невеликий спалах випадків малярії в єгипетському Асуані було швидко локалізовано 2014 року завдяки оперативному лікуванню та освіті населення.