В Великобритании прекратила работу последняя электростанция на угле. Среди промышленно развитых стран Великобритания стала первой страной, полностью отказавшейся от использования угля для производства электроэнергии.
Главные тезисы
- Последняя угольная электростанция в Великобритании, Рэтклифф-он-Соар, прекратила работу после 57 лет деятельности.
- Великобритания активно заменяет уголь более дешевыми и экологически чистыми источниками энергии, такими как газ и ветроэнергетика.
- Планы Великобритании включают создание структуры производства электроэнергии с минимальными выбросами CO2 до 2035 года, расширение производства солнечной энергии и строительство крупных проектов по хранению электроэнергии.
- Великобритания ставит упор на развитие альтернативных источников энергии, с целью создать экологически чистую и устойчивую систему обеспечения электроэнергией.
- Закрытие последней угольной электростанции является важным шагом в реализации стратегии страны по переходу на альтернативные источники энергии.
Что известно об отказе Британии от использования угля для производства электроэнергии
В частности, последняя в стране угольная электростанция Рэтклифф-он-Соар в Ноттингемшире должна полностью прекратить работу в понедельник, 30 сентября.
Ожидается, что вывод ее из эксплуатации займет около 2 лет, после чего его снесут.
Строительство ТЭС началось в 1963 году, первый энергоблок был введен в эксплуатацию четыре года спустя, станция производила электроэнергию в течение 57 лет. С 1967 года в Ретклифф было доставлено 141 768 железнодорожных складов с углем, последняя отгрузка состоялась 28 июня 2024 года.
Электростанция могла обеспечить электроэнергией 2 млн. домохозяйств. На пике своего развития на ней круглосуточно работали 3 тыс. рабочих.
Какие альтернативные источники электроэнергии использует Великобритания.
Британия начала постепенно отказываться от угля в генерации электроэнергии с начала 2000-х, когда повысились требования к чистоте воздуха. Угли стали постепенно заменять более дешевым газом и ветроэнергетикой.
До 2035 г. Великобритания хочет спроектировать структуру генерации электроэнергии таким образом, чтобы в производстве почти не выделялся CO2.
Новое правительство выступает за расширение производства солнечной энергии. Также может появиться возможность снова строить ветростанции в сельской местности. Параллельно в Британии идет развитие больших проектов по хранению электроэнергии. Планируется, что крупнейшее в мире хранилище будет построено недалеко от Манчестера.
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