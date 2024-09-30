В Великобритании прекратила работу последняя электростанция на угле. Среди промышленно развитых стран Великобритания стала первой страной, полностью отказавшейся от использования угля для производства электроэнергии.

Что известно об отказе Британии от использования угля для производства электроэнергии

В частности, последняя в стране угольная электростанция Рэтклифф-он-Соар в Ноттингемшире должна полностью прекратить работу в понедельник, 30 сентября.

Ожидается, что вывод ее из эксплуатации займет около 2 лет, после чего его снесут.

Строительство ТЭС началось в 1963 году, первый энергоблок был введен в эксплуатацию четыре года спустя, станция производила электроэнергию в течение 57 лет. С 1967 года в Ретклифф было доставлено 141 768 железнодорожных складов с углем, последняя отгрузка состоялась 28 июня 2024 года.

Британская ТЭС Рэтклифф-он-Соар

Электростанция могла обеспечить электроэнергией 2 млн. домохозяйств. На пике своего развития на ней круглосуточно работали 3 тыс. рабочих.

Какие альтернативные источники электроэнергии использует Великобритания.

Британия начала постепенно отказываться от угля в генерации электроэнергии с начала 2000-х, когда повысились требования к чистоте воздуха. Угли стали постепенно заменять более дешевым газом и ветроэнергетикой.

До 2035 г. Великобритания хочет спроектировать структуру генерации электроэнергии таким образом, чтобы в производстве почти не выделялся CO2.

Новое правительство выступает за расширение производства солнечной энергии. Также может появиться возможность снова строить ветростанции в сельской местности. Параллельно в Британии идет развитие больших проектов по хранению электроэнергии. Планируется, что крупнейшее в мире хранилище будет построено недалеко от Манчестера.