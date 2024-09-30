Великобритания прекратила работу последней в стране угольной электростанции
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Экономика
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Великобритания прекратила работу последней в стране угольной электростанции

Британская ТЭС Рэтклифф-он-Соар
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Источник:  BBC

В Великобритании прекратила работу последняя электростанция на угле. Среди промышленно развитых стран Великобритания стала первой страной, полностью отказавшейся от использования угля для производства электроэнергии.

Главные тезисы

  • Последняя угольная электростанция в Великобритании, Рэтклифф-он-Соар, прекратила работу после 57 лет деятельности.
  • Великобритания активно заменяет уголь более дешевыми и экологически чистыми источниками энергии, такими как газ и ветроэнергетика.
  • Планы Великобритании включают создание структуры производства электроэнергии с минимальными выбросами CO2 до 2035 года, расширение производства солнечной энергии и строительство крупных проектов по хранению электроэнергии.
  • Великобритания ставит упор на развитие альтернативных источников энергии, с целью создать экологически чистую и устойчивую систему обеспечения электроэнергией.
  • Закрытие последней угольной электростанции является важным шагом в реализации стратегии страны по переходу на альтернативные источники энергии.

Что известно об отказе Британии от использования угля для производства электроэнергии

В частности, последняя в стране угольная электростанция Рэтклифф-он-Соар в Ноттингемшире должна полностью прекратить работу в понедельник, 30 сентября.

Ожидается, что вывод ее из эксплуатации займет около 2 лет, после чего его снесут.

Строительство ТЭС началось в 1963 году, первый энергоблок был введен в эксплуатацию четыре года спустя, станция производила электроэнергию в течение 57 лет. С 1967 года в Ретклифф было доставлено 141 768 железнодорожных складов с углем, последняя отгрузка состоялась 28 июня 2024 года.

В Британии закрывается последняя угольная ТЭС
Британская ТЭС Рэтклифф-он-Соар

Электростанция могла обеспечить электроэнергией 2 млн. домохозяйств. На пике своего развития на ней круглосуточно работали 3 тыс. рабочих.

Какие альтернативные источники электроэнергии использует Великобритания.

Британия начала постепенно отказываться от угля в генерации электроэнергии с начала 2000-х, когда повысились требования к чистоте воздуха. Угли стали постепенно заменять более дешевым газом и ветроэнергетикой.

До 2035 г. Великобритания хочет спроектировать структуру генерации электроэнергии таким образом, чтобы в производстве почти не выделялся CO2.

Новое правительство выступает за расширение производства солнечной энергии. Также может появиться возможность снова строить ветростанции в сельской местности. Параллельно в Британии идет развитие больших проектов по хранению электроэнергии. Планируется, что крупнейшее в мире хранилище будет построено недалеко от Манчестера.

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