Велика Британія припинила роботу останньої в країні вугільної електростанції
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Велика Британія припинила роботу останньої в країні вугільної електростанції

Британська ТЕС Реткліфф-он-Соар
Джерело:  BBC

У Великій Британії припинила роботу остання електростанція на вугіллі. Серед промислово розвинених країн Британія стала першою країною, яка повністю відмовилась від використання вугілля для виробництва електроенергії. 

Головні тези:

  • Велика Британія стала першою промислово розвинутою країною, яка повністю відмовилася від використання вугілля для виробництва електроенергії.
  • Остання вугільна електростанція Реткліфф-он-Соар у Ноттінгемширі припиняє роботу після 57 років функціонування.
  • Велика Британія активно замінює вугілля дешевшим газом та вітроенергетикою, планує створити структуру генерації електроенергії, що майже не виділятиме CO2 до 2035 року.
  • Уряд планує розширювати виробництво сонячної енергії та будувати нові вітро- та збереження енергії проєкти.
  • Велика Британія веде розвиток великих проєктів зі зберігання електроенергії та планує побудувати найбільше у світі сховище поблизу Манчестера.

Що відомо про відмову Британії від використання вугілля для виробництва електроенергії

Зокрема, остання в країні вугільна електростанція Реткліфф-он-Соар у Ноттінгемширі має повністю припинити роботу у понеділок, 30 вересня.

Очікується, що виведення її з експлуатації займе близько 2 років, після чого її знесуть.

Будівництво ТЕС почалося у 1963 році, перший енергоблок був введений в експлуатацію через чотири роки, станція виробляла електроенергію протягом 57 років. З 1967 року в Реткліфф було доставлено 141 768 залізничних складів з вугіллям, останнє відвантаження відбулося 28 червня 2024 року.

В Британії закривається остання вугільна ТЕС
Британська ТЕС Реткліфф-он-Соар

Електростанція могла забезпечити електроенергією 2 млн домогосподарств. На піку свого розвитку на ній цілодобово працювали 3 тис робітників.

Які альтернативні джерела електроенергії використовує Велика Британія

Британія почала поступово відмовлятися від вугілля у генерації електроенергії з початку 2000-х, коли підвищилися вимоги до чистоти повітря. Вугілля стали поступово замінювати дешевшим газом і вітроенергетикою.

До 2035 року Велика Британія хоче спроєктувати структуру генерації електроенергії таким чином, щоб у виробництві майже не виділявся CO2. 

Новий уряд виступає за розширення виробництва сонячної енергії. Також має з'явитися можливість знову будувати вітростанції у сільській місцевості. Паралельно у Британії йде розвиток великих проєктів зі зберігання електроенергії. Планується, що найбільше у світі сховище буде збудовано неподалік від Манчестера.

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