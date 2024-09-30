У Великій Британії припинила роботу остання електростанція на вугіллі. Серед промислово розвинених країн Британія стала першою країною, яка повністю відмовилась від використання вугілля для виробництва електроенергії.

Що відомо про відмову Британії від використання вугілля для виробництва електроенергії

Зокрема, остання в країні вугільна електростанція Реткліфф-он-Соар у Ноттінгемширі має повністю припинити роботу у понеділок, 30 вересня.

Очікується, що виведення її з експлуатації займе близько 2 років, після чого її знесуть.

Будівництво ТЕС почалося у 1963 році, перший енергоблок був введений в експлуатацію через чотири роки, станція виробляла електроенергію протягом 57 років. З 1967 року в Реткліфф було доставлено 141 768 залізничних складів з вугіллям, останнє відвантаження відбулося 28 червня 2024 року.

Британська ТЕС Реткліфф-он-Соар

Електростанція могла забезпечити електроенергією 2 млн домогосподарств. На піку свого розвитку на ній цілодобово працювали 3 тис робітників.

Які альтернативні джерела електроенергії використовує Велика Британія

Британія почала поступово відмовлятися від вугілля у генерації електроенергії з початку 2000-х, коли підвищилися вимоги до чистоти повітря. Вугілля стали поступово замінювати дешевшим газом і вітроенергетикою.

До 2035 року Велика Британія хоче спроєктувати структуру генерації електроенергії таким чином, щоб у виробництві майже не виділявся CO2.

Новий уряд виступає за розширення виробництва сонячної енергії. Також має з'явитися можливість знову будувати вітростанції у сільській місцевості. Паралельно у Британії йде розвиток великих проєктів зі зберігання електроенергії. Планується, що найбільше у світі сховище буде збудовано неподалік від Манчестера.