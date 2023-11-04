Ветеранская проблема. Легко ли найти работу в Украине участникам войны

Ветеранам войны тяжело найти работу

В Украине возникнет проблема с высоким уровнем безработицы среди ветеранов. 77,5% опрошенных ветеранов отметили будущие проблемы с поиском работы по возвращении с фронта. Это вдвое больше среднего показателя безработицы в стране.

Об этом рассказала исполняющий обязанности исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Руслана Величко-Трифонюк.

Эти цифры вызывают тревогу, ведь ветераны – это люди, обладающие большим опытом, военной дисциплиной и многими другими качествами, которые могут быть полезны на рабочем месте. Однако, как показывает практика, многие работодатели не готовы давать ветеранам шанс, – отметила Величко-Трифонюк. Поделиться

По ее словам, с одной стороны, 97% работодателей заявляют, что готовы нанимать ветеранов. Но с другой, абсолютное большинство (65,05%) опрошенных работодателей до сих пор не имеют опыта работы с ветеранами и только 18,1% имеют специальные программы по адаптации ветеранов на рабочем месте.

Это свидетельствует о том, что многие компании не готовы вкладывать усилия и ресурсы в адаптацию ветеранов, несмотря на их потенциал. Ситуация усугубляется тем, что многие ветераны сталкиваются со стереотипами и предубеждениями со стороны работодателей. Есть мнение, что ветераны – люди с психологическими проблемами, которые могут быть непредсказуемы на рабочем месте. Однако такие стереотипы не соответствуют действительности и мешают ветеранам находить работу, – подчеркнула она. Поделиться

Проект "Помощник ветерана" набирает обороты

С 1 июля еще 5 областей и столица Украины захотели присоединиться к пилотному проекту "помощник ветерана". В Николаевской области уже завершена первая волна обучения для кандидатов помощников ветеранов.

Об этом сообщила генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минветеранов Светлана Березина.

Тот фидбек, который мы получили об этих пришедших людях, об уровне их образования, об их мотивированности, об их желании и понимании, на какой путь они становятся, как важен будет их труд – это говорит об успехе, – сказала Березина. Поделиться

Также она заявила, что с 1 января заложен запрос в бюджет на масштабирование проекта "помощник ветерана". По словам Березиной, к концу 2024 г. планируется подготовить 15 тысяч помощников.

Один помощник ветерана будет оказывать помощь не более 100 ветеранам, членам их семей и членам семей погибших. Не можем сказать, это цифра большая, или маленькая, поскольку только первая волна помощников ветеранов научилась. Сейчас они начнут трудоустроиться и предоставлять услуги, – отметила представитель Минветеранов. Поделиться

Березина добавила, что система оплаты помощникам ветеранов предусмотрена как возмещение предоставленных услуг.