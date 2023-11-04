Ветеранская проблема. Легко ли найти работу в Украине участникам войны

77,5% опрошенных ветеранов отметили будущие проблемы с поиском работы по возвращении с фронта.
Ветеранам войны тяжело найти работу
В Украине возникнет проблема с высоким уровнем безработицы среди ветеранов. 77,5% опрошенных ветеранов отметили будущие проблемы с поиском работы по возвращении с фронта. Это вдвое больше среднего показателя безработицы в стране.
Об этом рассказала исполняющий обязанности исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Руслана Величко-Трифонюк.
По ее словам, с одной стороны, 97% работодателей заявляют, что готовы нанимать ветеранов. Но с другой, абсолютное большинство (65,05%) опрошенных работодателей до сих пор не имеют опыта работы с ветеранами и только 18,1% имеют специальные программы по адаптации ветеранов на рабочем месте.
Проект "Помощник ветерана" набирает обороты
С 1 июля еще 5 областей и столица Украины захотели присоединиться к пилотному проекту "помощник ветерана". В Николаевской области уже завершена первая волна обучения для кандидатов помощников ветеранов.
Об этом сообщила генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минветеранов Светлана Березина.
Также она заявила, что с 1 января заложен запрос в бюджет на масштабирование проекта "помощник ветерана". По словам Березиной, к концу 2024 г. планируется подготовить 15 тысяч помощников.
Березина добавила, что система оплаты помощникам ветеранов предусмотрена как возмещение предоставленных услуг.