Ветеранська проблема. Чи легко знайти роботу в Україні учасникам війни

77,5% опитаних ветеранів відзначили майбутні проблеми з пошуком роботи після повернення з фронту.
Ветеранам війни важко знайти роботу
В Україні виникне проблема із високим рівнем безробіття серед ветеранів. 77,5% опитаних ветеранів відзначили майбутні проблеми з пошуком роботи після повернення з фронту. Це вдвічі більше за середній показник безробіття в країні.
Про це розповіла виконувач обов'язків виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк.
За її словами, з одного боку, 97% роботодавців заявляють, що готові наймати ветеранів. Але з іншого, абсолютна більшість (65,05%) опитаних роботодавців досі не має досвіду роботи з ветеранами і лише 18,1% мають спеціальні програми з адаптації ветеранів на робочому місці.
Проєкт "Помічник ветерана" набирає обертів
З 1 липня ще 5 областей та столиця України захотіли долучитися до пілотного проєкту "помічник ветерана". У Миколаївській області вже завершена перша хвиля навчання для кандидатів помічників ветеранів.
Про це повідомила генеральна директорка Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Мінветеранів Світлана Березіна.
Також вона заявила, що з 1 січня закладено запит в бюджет на масштабування проєкту "помічник ветерана". За словами Березіної, до кінця 2024 року планується підготувати 15 тисяч помічників.
Березіна додала, що система оплати помічникам ветеранів передбачена як відшкодування за надані послуги.