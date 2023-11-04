Ветеранська проблема. Чи легко знайти роботу в Україні учасникам війни

Ветеранам війни важко знайти роботу

В Україні виникне проблема із високим рівнем безробіття серед ветеранів. 77,5% опитаних ветеранів відзначили майбутні проблеми з пошуком роботи після повернення з фронту. Це вдвічі більше за середній показник безробіття в країні.

Про це розповіла виконувач обов'язків виконавчого директора Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк.

Ці цифри викликають тривогу, адже ветерани – це люди, які мають великий досвід, військову дисципліну та багато інших якостей, які можуть бути корисні на робочому місці. Однак, як показує практика, багато роботодавців не готові давати ветеранам шанс, – зазначила Величко-Трифонюк. Поширити

За її словами, з одного боку, 97% роботодавців заявляють, що готові наймати ветеранів. Але з іншого, абсолютна більшість (65,05%) опитаних роботодавців досі не має досвіду роботи з ветеранами і лише 18,1% мають спеціальні програми з адаптації ветеранів на робочому місці.

Це свідчить про те, що багато компаній не готові вкладати зусилля та ресурси в адаптацію ветеранів, незважаючи на їхній потенціал. Ситуація посилюється тим, що багато ветеранів стикаються зі стереотипами та упередженнями з боку роботодавців. Є думка, що ветерани – люди з психологічними проблемами , які можуть бути непередбачуваними на робочому місці. Однак такі стереотипи не відповідають дійсності та заважають ветеранам знаходити роботу, – наголосила вона. Поширити

Проєкт "Помічник ветерана" набирає обертів

З 1 липня ще 5 областей та столиця України захотіли долучитися до пілотного проєкту "помічник ветерана". У Миколаївській області вже завершена перша хвиля навчання для кандидатів помічників ветеранів.

Про це повідомила генеральна директорка Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Мінветеранів Світлана Березіна.

Той фідбек, який ми отримали про цих людей, які прийшли, про рівень їхньої освіти, про їхню вмотивованість, про їхнє бажання і розуміння, на який шлях вони стають, яка важлива буде їхня праця – це говорить про успіх, – сказала Березіна. Поширити

Також вона заявила, що з 1 січня закладено запит в бюджет на масштабування проєкту "помічник ветерана". За словами Березіної, до кінця 2024 року планується підготувати 15 тисяч помічників.

Один помічник ветерана надаватиме допомогу не більше, ніж 100 ветеранам, членам їхніх родин та членам родин загиблих. Не можемо сказати, чи це цифра велика, чи маленька, оскільки тільки перша хвиля помічників ветеранів навчилася. Зараз вони почнуть працевлаштуватися і надавати послуги, – зазначила представниця Мінветеранів. Поширити

Березіна додала, що система оплати помічникам ветеранів передбачена як відшкодування за надані послуги.