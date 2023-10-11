Власти РФ предлагают использовать бартер в международной торговле

Россия хочет использовать бартер в международной торговле, чтобы не связываться с валютой доллар.

РФ предложила перевести мировую торговлю на бартер

Как заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, механизм бартера может стать одним из вариантов ухода от расчета в долларах в международной торговле и реализовываться как в пересчете на национальные валюты, так и непосредственно в физическом весе.

С предложением использовать бартерные схемы, он выступил на международном форуме Innofood-2023 в Сочи.

Мы взаимодополняемы: у вас, например, нет удобрений – а у нас есть, мы вам удобрения – вы нам какао-бобы, и так далее. Тем более, нам доллар использовать не надо…, — сказал он, обращаясь к заместителю министра сельского хозяйства Бразилии Ренате Миранда. Поделиться

Позже он объяснил журналистам, что бартерная схема могла бы использоваться более широко.

Мы поставляем один продукт — вместо этого берем другой продукт. Бразилия не исключение с точки зрения таких механизмов. Они не новые, просто их нужно использовать. Мы с нашей национальной валютой, которая будет обеспечивать собственно формат, поэтому хочешь — считай в физическом весе, хочешь — в местной валюте переводи, — сказал он, добавив, что такой механизм мог бы быть использован с любыми странами-партнерами. Поделиться

Что происходит с российским рублем

По словам иностранных аналитиков, стремительное падение рубля в 2023 году поместило его в тройку самых плохих рынков, развивающихся вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.

Одной из главных причин стал ощутимый отток валюты и ухудшение условий внешней торговли, поскольку санкции из-за войны в Украине негативно влияют на экономику.

Как отмечают представители Bloomberg Economics, ожидается, что профицит счета текущих операций – примерно разница между экспортом и импортом – будет близок к нулю в июле после того, как в июне стал отрицательным.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина много раз заявляла об ухудшении условий внешней торговли как о ключевой причине обвала рубля, исключая интервенции для поддержки обменного курса.

Кроме того, отмечается, что крупные российские экспортеры продали 84 процента своих валютных поступлений на рынке в июне. Однако их доходы — главный источник твердой валюты для России после вторжения — сократились лишь до 6,9 млрд долл. в июле с 16,8 млрд долл. за тот же период прошлого года.