Влада РФ пропонує використовувати бартер у міжнародний торгівлі

РФ запропонувала перевести світову торгівлю на бартер

Як заявив віце-прем'єр, міністр промисловості й торгівлі РФ Денис Мантуров, механізм бартеру може стати одним із варіантів відходу від розрахунку в доларах у міжнародній торгівлі та реалізовуватися як у перерахунку на національні валюти, так і безпосередньо у фізичній вазі.

З пропозицією використовувати бартерні схеми він виступив на міжнародному форумі Innofood-2023 у Сочі.

Ми взаємодоповнювані: у вас, наприклад, немає добрив — а у нас є, ми вам добрива — ви нам какао-боби, і так далі. Тим більше, нам долар використовувати не треба…, — сказав він, звертаючись до заступника міністра сільського господарства Бразилії Ренати Міранда. Поширити

Пізніше він пояснив журналістам, що бартерна схема могла б використовуватися більш широко.

Ми постачаємо один продукт — натомість беремо інший продукт. Бразилія не є винятком з точки зору таких механізмів. Вони не нові, просто їх потрібно використовувати. Ми з нашою національною валютою, яка буде забезпечувати, власне, формат, тому хочеш — рахуй у фізичній вазі, хочеш — у місцевій валюті переказуй, — сказав він, додавши, що такий механізм міг би бути використаний з будь-якими країнами-партнерами. Поширити

Що відбувається з російським рублем

За словами іноземних аналітиків, стрімке падіння рубля у 2023 році помістило його в трійку найгірших ринків, що розвиваються разом з турецькою лірою та аргентинським песо.

Однією з головних причин став суттєвий відтік валюти та погіршення умов зовнішньої торгівлі, оскільки санкції через війну в Україні негативно впливають на економіку.

Як зазначають представники Bloomberg Economics, очікується, що профіцит рахунку поточних операцій — приблизно різниця між експортом та імпортом — буде близьким до нуля в липні після того, як у червні став негативним.

Очільниця Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна багато разів заявляла про погіршення умов зовнішньої торгівлі як про ключову причину обвалу рубля, виключаючи інтервенції для підтримки обмінного курсу.

Окрім того, наголошується, що великі російські експортери продали 84% своїх валютних надходжень на ринку в червні. Однак їхні доходи — головне джерело твердої валюти для Росії після вторгнення — скоротилися лише до 6,9 млрд дол у липні з 16,8 млрд дол за той самий період минулого року.