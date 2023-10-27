Военно-врачебные комиссии будут работать быстрее. Что изменится

Минздрав сообщил о ускорении работы военно-врачебных комиссий. Министерство ввело новые предельные сроки проведения исследований и медосмотров военных.
Какие изменения в прохождении ВВК
Минздрав сообщает, что изменения предусматривают установление предельных сроков проведения исследований и медосмотров военнообязанных, а именно:
проведение медицинских осмотров о пригодности к военной службе — не более 4 рабочих дней;
проведение лабораторных исследований - не более 3 рабочих дней;
проведение инструментальных исследований — не более 3 рабочих дней.
Они должны организовать рациональные маршруты прохождения ВВК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры в отдельную очередь.
Цифровизация прохождения ВВК
В Минздраве добавили, что медики, работающие в ВВК при центрах комплектования, используют электронную систему здравоохранения.
При необходимости они могут пересматривать уже существующие записи других врачей, внесенных в ЕСОЗ, создавать электронные направления на необходимые диагностические процедуры и т.п.
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