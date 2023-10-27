Военно-врачебные комиссии будут работать быстрее. Что изменится
Категория
Украина
Дата публикации

Военно-врачебные комиссии будут работать быстрее. Что изменится

Министерство здравоохранения Украины
ВВК
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Минздрав сообщил о ускорении работы военно-врачебных комиссий. Министерство ввело новые предельные сроки проведения исследований и медосмотров военных.

Какие изменения в прохождении ВВК

Минздрав сообщает, что изменения предусматривают установление предельных сроков проведения исследований и медосмотров военнообязанных, а именно:

  • проведение медицинских осмотров о пригодности к военной службе — не более 4 рабочих дней;

  • проведение лабораторных исследований - не более 3 рабочих дней;

  • проведение инструментальных исследований — не более 3 рабочих дней.

Председатели ОВА, руководители ТЦК и социальной поддержки и работники учреждений здравоохранения должны соблюдать указанные сроки.

Они должны организовать рациональные маршруты прохождения ВВК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры в отдельную очередь.

Цифровизация прохождения ВВК

В Минздраве добавили, что медики, работающие в ВВК при центрах комплектования, используют электронную систему здравоохранения.

При необходимости они могут пересматривать уже существующие записи других врачей, внесенных в ЕСОЗ, создавать электронные направления на необходимые диагностические процедуры и т.п.

Также продолжаются перекрестные проверки об обоснованности решений по установлению инвалидности, принятых после 24 февраля 2022 года. Их проводят рабочие группы, которые согласно задаче СНБО были определены приказом Минздрава в сентябре этого года.

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