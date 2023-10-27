Военно-врачебные комиссии будут работать быстрее. Что изменится

Минздрав сообщил о ускорении работы военно-врачебных комиссий. Министерство ввело новые предельные сроки проведения исследований и медосмотров военных.

Какие изменения в прохождении ВВК

Минздрав сообщает, что изменения предусматривают установление предельных сроков проведения исследований и медосмотров военнообязанных, а именно:

проведение медицинских осмотров о пригодности к военной службе — не более 4 рабочих дней;

проведение лабораторных исследований - не более 3 рабочих дней;

проведение инструментальных исследований — не более 3 рабочих дней.

Председатели ОВА, руководители ТЦК и социальной поддержки и работники учреждений здравоохранения должны соблюдать указанные сроки. Поделиться

Они должны организовать рациональные маршруты прохождения ВВК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры в отдельную очередь.

Цифровизация прохождения ВВК

В Минздраве добавили, что медики, работающие в ВВК при центрах комплектования, используют электронную систему здравоохранения.

При необходимости они могут пересматривать уже существующие записи других врачей, внесенных в ЕСОЗ, создавать электронные направления на необходимые диагностические процедуры и т.п.