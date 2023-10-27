Військово-лікарські комісії працюватимуть швидше. Що зміниться

МОЗ повідомив про пришвидшення роботи військово-лікарських комісій. Міністерство запровадило нові граничні строки проведення досліджень і медоглядів військових.

Як зміни відбулись у ВЛК

МОЗ повідомляє, що зміни передбачають встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних, а саме:

проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби — не більше як 4 робочі дні;

проведення лабораторних досліджень — не більш як 3 робочі дні;

проведення інструментальних досліджень — не більш як 3 робочі дні.

Голови ОВА, керівники ТЦК та соціальної підтримки й працівники закладів охорони здоров’я повинні дотримуватися вказаних строків. Поширити

Вони повинні організувати раціональні маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою.

Цифровізація проходження ВЛК

У МОЗ додали, що медики, що працюють у ВЛК при центрах комплектування, використовують електронну систему охорони здоров’я.

За необхідності вони можуть переглядати вже наявні записи інших лікарів, що були внесені в ЕСОЗ, створювати електронні направлення на необхідні діагностичні процедури тощо.