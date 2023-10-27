Військово-лікарські комісії працюватимуть швидше. Що зміниться
Категорія
Україна
Дата публікації

Військово-лікарські комісії працюватимуть швидше. Що зміниться

Міністерство охорони здоров'я України
ВЛК

МОЗ повідомив про пришвидшення роботи військово-лікарських комісій. Міністерство запровадило нові граничні строки проведення досліджень і медоглядів військових.

Як зміни відбулись у ВЛК

МОЗ повідомляє, що зміни передбачають встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних, а саме:

  • проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби — не більше як 4 робочі дні;

  • проведення лабораторних досліджень — не більш як 3 робочі дні;

  • проведення інструментальних досліджень — не більш як 3 робочі дні.

Голови ОВА, керівники ТЦК та соціальної підтримки й працівники закладів охорони здоров’я повинні дотримуватися вказаних строків.

Вони повинні організувати раціональні маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов’язані проходили медогляди за окремою чергою.

Цифровізація проходження ВЛК

У МОЗ додали, що медики, що працюють у ВЛК при центрах комплектування, використовують електронну систему охорони здоров’я.

За необхідності вони можуть переглядати вже наявні записи інших лікарів, що були внесені в ЕСОЗ, створювати електронні направлення на необхідні діагностичні процедури тощо.

Також тривають перехресні перевірки щодо обґрунтованості рішень стосовно встановлення інвалідності, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. Їх проводять робочі групи, що відповідно до завдання РНБО були визначені наказом МОЗ цьогоріч у вересні.

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