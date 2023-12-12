Войска РФ незначительно продвинулись на двух направлениях — эксперты
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ незначительно продвинулись на двух направлениях — эксперты

ВСУ
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Источник:  ISW

Российские войска незначительно продвинулись на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и в районе Авдеевки.

Российские войска незначительно продвинулись по двум направлениям

Российские войска 11 декабря продолжали наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и незначительно продвинулись. Геолокационные кадры, опубликованные 10 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной).

В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отбили по меньшей мере четыре российские атаки на Купянском направлении в районе Синьковки (9 км восточнее Купянска) и Петропавловки (7 км восточнее Купянска) и не менее пяти российских атак на Лиманском направлении вблизи Макеевки (23 км к северо-западу от Кременной) и Терны (17 км к западу от Кременной).

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска ведут наступательные действия на Купянском направлении в районе Лимана Первого (12 км северо-восточнее Купянска), Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового), Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового) и в Лимане.

Сырский также сообщил, что российские военные опрокидывают вблизи Синьковки штурмовые подразделения, ранее находившиеся в резерве.

Также 11 декабря русские войска продолжали наступление в районе Авдеевки и в последнее время незначительно продвинулись. Геолокационные кадры, опубликованные 9 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись восточнее Степного (3 км северо-западнее Авдеевки).

Российские военные блоггеры заявили, что российские войска совершили тактическое наступление в районе железной дороги у Степного и на севере Степного.

Кроме этого, 11 декабря российские войска продолжали наступательные действия на запад и юго-запад от города Донецк и, как сообщается, продвинулись. Российские военные блоггеры утверждали 10 и 11 декабря, что российские войска продвинулись в северо-западной Марьинке (непосредственно западнее Донецка), но украинские войска все еще удерживают позиции в населенном пункте.

Украинские силы продолжали проводить наземные операции вблизи Кринок (30 км северо-восточнее города Херсона и 2 км от реки Днепр) на восточном (левом) берегу Херсонской области . Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы укрепили позиции в районе южнее Кринок и что украинские войска воспользовались плохой погодой, чтобы транспортировать 30-50 человек личного состава на восточный берег.

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