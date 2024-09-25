Впервые в Юго-Восточной Азии. В Таиланде легализовали однополые браки

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн 24 сентября подписал закон, разрешивший однополые браки в стране. Это первая страна в Юго-Восточной Азии.

В Таиланде разрешили однополые браки

Как отмечается, введение вступит в силу через 120 дней — однополые пары смогут зарегистрировать брак с января 2025 года.

После Тайваня и Непала Таиланд стал третьей страной Азии, где разрешили однополые браки.

Закон также вносит изменения в Гражданский и Хозяйственный кодекс Тайваня, заменяя слова "мужчина и женщина" на гендерно-нейтральные термины, такие как "лицо".

Новые правила обеспечивают полные юридические, финансовые и медицинские права для однополых пар, официально зарегистрировавших брак.

В частности, нововведения позволяют представителям ЛГБТК+ сообщества, состоящие в браке, усыновлять детей и наследовать имущество партнера.

Премьер-министр страны Петонгтарн Чиват отреагировала на легализацию однополых браков.

Всем любви... Поздравляю всех с любовью. Спасибо за поддержку из всех секторов. Это общая борьба для всех!, — написала Петонгтарн Чиват Поделиться

Какое отношение в Таиланде к ЛГБТК+ сообществу

Таиланд известен своей толерантностью к ЛГБТК+ сообществу, а последние опросы общественного мнения показали, что большинство населения поддерживает узаконивание однополых браков.

Однако значительную часть населения страны составляют буддисты с более консервативными взглядами. Представители ЛГБТК+ в Таиланде отмечают, что все еще сталкиваются с ограничениями и дискриминацией в повседневной жизни.