Впервые в Юго-Восточной Азии. В Таиланде легализовали однополые браки
Категория
Мир
Дата публикации

Впервые в Юго-Восточной Азии. В Таиланде легализовали однополые браки

Впервые в Юго-Восточной Азии. В Таиланде легализовали однополые браки
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Источник:  AP News

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн 24 сентября подписал закон, разрешивший однополые браки в стране. Это первая страна в Юго-Восточной Азии.

Главные тезисы

  • Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, где легализовали однополые браки. Закон вступит в силу через 120 дней.
  • Изменения в Гражданский и Хозяйственный кодексы Таиланда заменяют традиционные термины на гендерно-нейтральные, обеспечивая равные права для ЛГБТК+ сообщества.
  • Новые правила позволят однополым парам усыновлять детей, наследовать имущество партнера и полностью официально зарегистрировать свои отношения.
  • Таиланд известен своей толерантностью, хотя некоторые консервативные круги могут проявлять дискриминацию. Однако большинство граждан поддерживает узаконивание однополых браков.
  • Легализация однополых браков в Таиланде стала важным шагом к защите прав ЛГБТК+ сообщества и продвижению толерантности в регионе.

В Таиланде разрешили однополые браки

Как отмечается, введение вступит в силу через 120 дней — однополые пары смогут зарегистрировать брак с января 2025 года.

После Тайваня и Непала Таиланд стал третьей страной Азии, где разрешили однополые браки.

Закон также вносит изменения в Гражданский и Хозяйственный кодекс Тайваня, заменяя слова "мужчина и женщина" на гендерно-нейтральные термины, такие как "лицо".

Новые правила обеспечивают полные юридические, финансовые и медицинские права для однополых пар, официально зарегистрировавших брак.

В частности, нововведения позволяют представителям ЛГБТК+ сообщества, состоящие в браке, усыновлять детей и наследовать имущество партнера.

Премьер-министр страны Петонгтарн Чиват отреагировала на легализацию однополых браков.

Всем любви... Поздравляю всех с любовью. Спасибо за поддержку из всех секторов. Это общая борьба для всех!, — написала Петонгтарн Чиват

Какое отношение в Таиланде к ЛГБТК+ сообществу

Таиланд известен своей толерантностью к ЛГБТК+ сообществу, а последние опросы общественного мнения показали, что большинство населения поддерживает узаконивание однополых браков.

Однако значительную часть населения страны составляют буддисты с более консервативными взглядами. Представители ЛГБТК+ в Таиланде отмечают, что все еще сталкиваются с ограничениями и дискриминацией в повседневной жизни.

Напомним, что в июне 2024 года Сенат Таиланда одобрил законопроект о легализации однополых браков: 130 сенаторов поддержали его, а 4 проголосовали против.

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