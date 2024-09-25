Впервые в Юго-Восточной Азии. В Таиланде легализовали однополые браки

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн 24 сентября подписал закон, разрешивший однополые браки в стране. Это первая страна в Юго-Восточной Азии.
Главные тезисы
- Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, где легализовали однополые браки. Закон вступит в силу через 120 дней.
- Изменения в Гражданский и Хозяйственный кодексы Таиланда заменяют традиционные термины на гендерно-нейтральные, обеспечивая равные права для ЛГБТК+ сообщества.
- Новые правила позволят однополым парам усыновлять детей, наследовать имущество партнера и полностью официально зарегистрировать свои отношения.
- Таиланд известен своей толерантностью, хотя некоторые консервативные круги могут проявлять дискриминацию. Однако большинство граждан поддерживает узаконивание однополых браков.
- Легализация однополых браков в Таиланде стала важным шагом к защите прав ЛГБТК+ сообщества и продвижению толерантности в регионе.
В Таиланде разрешили однополые браки
Как отмечается, введение вступит в силу через 120 дней — однополые пары смогут зарегистрировать брак с января 2025 года.
После Тайваня и Непала Таиланд стал третьей страной Азии, где разрешили однополые браки.
Закон также вносит изменения в Гражданский и Хозяйственный кодекс Тайваня, заменяя слова "мужчина и женщина" на гендерно-нейтральные термины, такие как "лицо".
Новые правила обеспечивают полные юридические, финансовые и медицинские права для однополых пар, официально зарегистрировавших брак.
В частности, нововведения позволяют представителям ЛГБТК+ сообщества, состоящие в браке, усыновлять детей и наследовать имущество партнера.
Премьер-министр страны Петонгтарн Чиват отреагировала на легализацию однополых браков.
Какое отношение в Таиланде к ЛГБТК+ сообществу
Таиланд известен своей толерантностью к ЛГБТК+ сообществу, а последние опросы общественного мнения показали, что большинство населения поддерживает узаконивание однополых браков.
Однако значительную часть населения страны составляют буддисты с более консервативными взглядами. Представители ЛГБТК+ в Таиланде отмечают, что все еще сталкиваются с ограничениями и дискриминацией в повседневной жизни.
Напомним, что в июне 2024 года Сенат Таиланда одобрил законопроект о легализации однополых браков: 130 сенаторов поддержали его, а 4 проголосовали против.
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