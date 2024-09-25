Вперше у Південно-Східній Азії. У Таїланді легалізували одностатеві шлюби
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Вперше у Південно-Східній Азії. У Таїланді легалізували одностатеві шлюби

Вперше у Південно-Східній Азії. У Таїланді легалізували одностатеві шлюби
Джерело:  AP News

Король Таїланду Маха Ваджиралонгкорн 24 вересня підписав закон, який дозволив одностатеві шлюби у країні. Це перша країна в Південно-Східній Азії.

Головні тези:

  • У Таїланді легалізовано одностатеві шлюби, що відкриває нові можливості для представників ЛГБТК+ спільноти.
  • Закон дозволяє одностатевим парам зареєструвати шлюб та мати юридичні, фінансові та медичні права.
  • Таїланд став третьою країною в Азії, де легалізовані одностатеві шлюби, підтверджуючи толерантне ставлення до різноманітності.
  • Суспільне ставлення в Таїланді до ЛГБТК+ громади переважно позитивне, але є консервативні групи, що можуть виступати проти цих змін.
  • Легалізація одностатевих шлюбів у Таїланді є важливим кроком у боротьбі за права та рівність для усіх громадян країни.

У Таїланді дозволили одностатеві шлюби

Як зазначається, впровадження набуде чинності через 120 днів — одностатеві пари зможуть зареєструвати шлюб від січня 2025 року.

Після Тайваню та Непалу, Таїланд став третьою країною Азії, де дозволили одностатеві шлюби.

Закон також вносить зміни до Цивільного та Господарського кодексів Тайваню, замінюючи слова "чоловік і жінка" на гендерно нейтральні терміни, такі як "особа".

Нові правила забезпечують повні юридичні, фінансові та медичні права для одностатевих пар, які офіційно зареєстрували шлюб.

Зокрема, нововведення дозволяють представникам ЛГБТК+ спільноти, які перебувають у шлюбі, всиновлювати дітей та успадковувати майно партнера.

Прем’єр-міністерка країни Петонгтарн Чиват відреагувала на легалізацію одностатевих шлюбів.

Усім любові... Вітаю всіх з любов’ю.Дякуємо за підтримку з усіх секторів. Це спільна боротьба для всіх!, — написала Петонгтарн Чиват

Яке ставлення в Таїланді до ЛГБТК+ спільноти

Таїланд відомий своєю толерантністю до ЛГБТК+ спільноти, а останні опитування громадської думки показали, що більшість населення підтримує узаконення одностатевих шлюбів.

Однак значну частину населення країни складають буддисти з більш консервативними поглядами. Представники ЛГБТК+ в Таїланді зазначають, що все ще стикаються з обмеженнями та дискримінацією у повсякденному житті.

Нагадаємо, що в червні 2024 року сенат Таїланду схвалив законопроєкт про легалізацію одностатевих шлюбів: 130 сенаторів підтримали його, а 4 проголосували проти.

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