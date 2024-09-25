Вперше у Південно-Східній Азії. У Таїланді легалізували одностатеві шлюби

Король Таїланду Маха Ваджиралонгкорн 24 вересня підписав закон, який дозволив одностатеві шлюби у країні. Це перша країна в Південно-Східній Азії.

У Таїланді дозволили одностатеві шлюби

Як зазначається, впровадження набуде чинності через 120 днів — одностатеві пари зможуть зареєструвати шлюб від січня 2025 року.

Після Тайваню та Непалу, Таїланд став третьою країною Азії, де дозволили одностатеві шлюби.

Закон також вносить зміни до Цивільного та Господарського кодексів Тайваню, замінюючи слова "чоловік і жінка" на гендерно нейтральні терміни, такі як "особа".

Нові правила забезпечують повні юридичні, фінансові та медичні права для одностатевих пар, які офіційно зареєстрували шлюб.

Зокрема, нововведення дозволяють представникам ЛГБТК+ спільноти, які перебувають у шлюбі, всиновлювати дітей та успадковувати майно партнера.

Прем’єр-міністерка країни Петонгтарн Чиват відреагувала на легалізацію одностатевих шлюбів.

Усім любові... Вітаю всіх з любов’ю.Дякуємо за підтримку з усіх секторів. Це спільна боротьба для всіх!, — написала Петонгтарн Чиват Поширити

Яке ставлення в Таїланді до ЛГБТК+ спільноти

Таїланд відомий своєю толерантністю до ЛГБТК+ спільноти, а останні опитування громадської думки показали, що більшість населення підтримує узаконення одностатевих шлюбів.

Однак значну частину населення країни складають буддисти з більш консервативними поглядами. Представники ЛГБТК+ в Таїланді зазначають, що все ще стикаються з обмеженнями та дискримінацією у повсякденному житті.