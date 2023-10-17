Выборы в Польше — объявлены официальные результаты
Категория
Мир
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Выборы в Польше — объявлены официальные результаты

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Утром 17 октября в Польше окончательно подсчитали голоса на парламентских выборах.

Известны результаты парламентских выборов в Польше

Лидером избирательной гонки стала правящая партия "Право и справедливость", которая получила 35,38% голосов избирателей.

Политическая сила "Гражданская коалиция" набрала 30,70%.

На третьей позиции – центристский “Третий путь” – 14,40% голосов.

"Левица" получила 8,61%, "Конфедерация" - 7,16%.

Следует обратить внимание на то, что явка на этих выборах в Сейм является самой высокой с 1989 года - почти 73%.

Кроме того, указано, что эти результаты очень близки к результатам позднего опроса Ipsos: по данным этого экзит-пола, у демократической оппозиции есть шансы получить 249 мест в Сейме, то есть парламентское большинство.

Повлияют ли на поддержку Украины выборы в Польше и Словакии

Недавно online.ua в своем аналитическом материале предупреждал о том, что возможное изменение власти в странах-партнерах нужно учесть при проведении стратегического и оборонного планирования в Украине, а также оперативного планирования контрнаступательной операции по деоккупации.

Ни в коем случае нельзя забывать о том, что все страны, являющиеся союзниками и партнерами Украины, – это демократии с изменяющейся властью.

В наибольшем внимании аналитиков, с точки зрения обеспечения необходимой поддержки Украины, нуждаются парламентские выборы в Словакии, Польше, Испании, Великобритании, Германии и Италии и президентские выборы в Молдове, Польше и Франции.

Несмотря на то, что все страны проводят свободные и независимые выборы, анализ и прогноз их возможных политических и военно-политических последствий, невозможно проводить без учета влияния на них, по крайней мере, информационного, США и России.

США, самый мощный союзник Украины, проведут президентские выборы 5 ноября 2024 года.

В Украине сохраняется определенная обеспокоенность возможной сменой власти в США, особенно после неоднозначных высказываний бывшего президента-республиканца Трампа и его сына.

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