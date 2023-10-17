Відомі результати парламентських виборів у Польщі

Лідером виборчих перегонів стала правляча партія “Право і справедливість”, яка отримала 35,38% голосів виборців.

Політична сила “Громадянська коаліція” має 30,70%.

На третій позиції - центристський “Третій шлях” - 14,40% голосів.

“Лівиця” має 8,61%, “Конфедерація” – 7,16%.

Варто звернути увагу на те, що явка на цих виборах до Сейму є найвищою з 1989 року - майже 73%.

Окрім того, наголошується, що ці результати дуже близькі до результатів пізнього опитування Ipsos: за даними цього екзит-полу, демократична опозиція має шанси отримати 249 місць у Сеймі, тобто парламентську більшість.

Чи вплинуть на підтримку України вибори в Польщі та Словаччині

Нещодавно online.ua у своєму аналітичному матеріалі попереджав про те, що можливу зміну влади у країнах-партнерах потрібно врахувати при проведенні стратегічного і оборонного планування в Україні, а також оперативного планування контрнаступальної операції з деокупації.

В жодному разі не можна забувати про те, що всі країни, які є союзниками та партнерами України, – це демократії зі змінюваною владою.

Найбільшої уваги аналітиків, з точки зору забезпечення необхідної підтримки України, потребують парламентські вибори у Словаччині, Польщі, Іспанії, Великій Британії, Німеччині й Італії та президентські вибори в Молдові, Польщі та Франції. Поширити

Попри те, що всі країни проводять вільні і незалежні вибори, аналіз і прогноз їх можливих політичних і воєнно-політичних наслідків неможливо проводити без врахування впливу на них, принаймні інформаційного, США та Росії.

США, найпотужніший союзник України, проведуть президентські вибори 5 листопада 2024 року.

В Україні є певна занепокоєність можливою зміною влади у США, особливо після неоднозначних висловлювань колишнього президента-республіканця Трампа та його сина.