Вибори у Польщі — оголошені офіційні результати
Категорія
Світ
Дата публікації

Вибори у Польщі — оголошені офіційні результати

прапор Польщі

Вранці 17 жовтня у Польщі остаточно підрахували голоси на парламентських виборах.

Відомі результати парламентських виборів у Польщі

Лідером виборчих перегонів стала правляча партія “Право і справедливість”, яка отримала 35,38% голосів виборців.

Політична сила “Громадянська коаліція” має 30,70%.

На третій позиції - центристський “Третій шлях” - 14,40% голосів.

“Лівиця” має 8,61%, “Конфедерація” – 7,16%.

Варто звернути увагу на те, що явка на цих виборах до Сейму є найвищою з 1989 року - майже 73%.

Окрім того, наголошується, що ці результати дуже близькі до результатів пізнього опитування Ipsos: за даними цього екзит-полу, демократична опозиція має шанси отримати 249 місць у Сеймі, тобто парламентську більшість.

Чи вплинуть на підтримку України вибори в Польщі та Словаччині

Нещодавно online.ua у своєму аналітичному матеріалі попереджав про те, що можливу зміну влади у країнах-партнерах потрібно врахувати при проведенні стратегічного і оборонного планування в Україні, а також оперативного планування контрнаступальної операції з деокупації.

В жодному разі не можна забувати про те, що всі країни, які є союзниками та партнерами України, – це демократії зі змінюваною владою.

Найбільшої уваги аналітиків, з точки зору забезпечення необхідної підтримки України, потребують парламентські вибори у Словаччині, Польщі, Іспанії, Великій Британії, Німеччині й Італії та президентські вибори в Молдові, Польщі та Франції.

Попри те, що всі країни проводять вільні і незалежні вибори, аналіз і прогноз їх можливих політичних і воєнно-політичних наслідків неможливо проводити без врахування впливу на них, принаймні інформаційного, США та Росії.

США, найпотужніший союзник України, проведуть президентські вибори 5 листопада 2024 року.

В Україні є певна занепокоєність можливою зміною влади у США, особливо після неоднозначних висловлювань колишнього президента-республіканця Трампа та його сина.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Польща висунула жорсткий ультиматум Україні щодо вступу в ЄС
Польща висунула жорсткий ультиматум Україні щодо вступу в ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зернова криза. Україна, Польща та Литва ухвалили нове рішення
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Ми вимагаємо. Польща дорікнула Україні після спроби Києва вирішити конфлікт
Пьотр Мюллер, Польща

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм