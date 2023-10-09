Вышел первый трейлер финального сезона сериала "Корона" — видео

Трейлер последнего сезона "Короны"

Сериал будет выходить двумя частями: первые четыре эпизода можно будет увидеть 16 ноября, а вторую часть – шесть эпизодов – через четыре недели, 14 декабря.

В коротком тизере показано жизнь королевы Елизаветы II (в предыдущих сезонах ее играли Клер Фой и Оливия Колман), прежде чем остановиться на текущем воплощении британского монарха - Имельды Стонтон.

После голоса Колман о том, что быть королевой это не выбор; это долг, — голос Стонтон спрашивает, — а как насчет жизни, которую я откладывала?

Последний сезон сериала охватит 1997-2005 годы. В первой части будут показаны отношения между принцессой Дианой (Элизабет Дебики) и Доди Файедом (Халид Абдалла) и автомобильную аварию в Париже в 1997 году, в которой они погибли.

The poster for the final season of Netflix’s ‘THE CROWN’ has been released. pic.twitter.com/lVPgwSaikV — Film Updates (@FilmUpdates) October 9, 2023

Во второй части будут показаны свадьба принца Чарльза (Доминик Вест) и Камиллы Паркер Боулз (Оливия Уильямс), а также сосредоточено внимание на сыновьях Чарльза, Уильяме (Эд Маквэй) и Гарри (Лютер Форд).

"Корона" выиграла 21 премию "Эмми" за пять предыдущих сезонов, в том числе трофей за лучший драматический сериал в четвертом сезоне.