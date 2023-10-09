Вийшов перший трейлер фінального сезону серіалу "Корона" — відео

Netflix опублікував перший трейлер шостого й останнього сезону "Корони". Прем’єра перших чотирьох епізодів відбудеться 16 листопада.
Трейлер останнього сезону “Корони”
Серіал буде виходити двома частинами: перші чотири епізоди можна буде побачити 16 листопада, а другу частину – шість епізодів – вийде через чотири тижні, 14 грудня.
У короткому тизері показано життя королеви Єлизавети II (у попередніх сезонах її грали Клер Фой та Олівія Колман), перш ніж зупинитися на поточному втіленні британського монарх - Імельди Стонтон.
Після голосу Колман про те, що бути королевою “це не вибір; це обов’язок, — голос Стонтон запитує, — а як щодо життя, яке я відкладала?”
Останній сезон серіалу охопить 1997-2005 роки. У першій частині буде показано стосунки між принцесою Діаною (Елізабет Дебікі) і Доді Файєдом (Халід Абдалла) і автомобільну аварію в Парижі в 1997 році, в якій вони загинули.
У другій частині буде показано весілля принца Чарльза (Домінік Вест) і Камілли Паркер Боулз (Олівія Вільямс), а також зосереджено увагу на синах Чарльза, Вільямі (Ед Маквей) і Гаррі (Лютер Форд).
«Корона» виграла 21 премію «Еммі» за п’ять попередніх сезонів, у тому числі трофей за найкращий драматичний серіал у четвертому сезоні.
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