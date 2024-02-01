Высший совет правосудия остановил дисциплинарное дело в отношении судьи Тандыра. Что происходит

Дисциплинарное дело против судьи было открыто 10 января 2024 г. по факту обвинения в совершении смертельного ДТП.

Высший совет правосудия остановил дисциплинарное дело в отношении судьи Тандыра

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 31 января остановила рассмотрение дела против судьи Алексея Тандыра, обвиняемого в ДТП на блокпосте, повлекшей гибель нацгвардейца. Об этом свидетельствует трансляция заседания.

По словам члена Высшего совета правосудия Виталия Салихова, он выдвинул предложение остановить рассмотрение дисциплинарной жалобы из-за того, что не успевает заключить по делу. В частности, он спрашивал информацию у прокуратуры, но долго ее не получал. Кроме того, он заявил, что на следующей неделе уходит в отпуск.

Закон предусматривает, что на вынесение приговора есть 30 дней. Поскольку жалобу открыли 10 января, то заключение следует передать на рассмотрение до 10 февраля.

Пока у меня отсутствует какая-либо информация, которая давала бы реальную возможность составить такой вывод, кроме заявления и характеристики на судью Тандыра, — заявил Салихов. Поделиться

В то же время утром 31 января ему поступили документы из прокуратуры и заявление от Тандыра о желании приобщиться к рассмотрению жалобы. Но член совета правосудия заявил, что все равно пока не может заключить, ведь содержание полученных материалов ему неизвестно.

Чтобы определиться с объемом свидетельских доказательств, мне нужно время, — объяснил Салихов. Поделиться

Член Высшего совета правосудия заявил, что остановка разбирательства поможет «сделать все условия, чтобы объективно разобраться с дисциплинарной жалобой, а не для того, чтобы отстранить от ответственности» судью Тандыра.

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Это дело касается общественного интереса и резонанса, оно также относится к делам, которые должны рассматриваться приоритетно. Также информация в этой жалобе может служить основанием для увольнения судьи. Я считаю, что рассмотрение этого дела не нужно останавливать, — подчеркнула автор жалобы на Тандыра Елизавета Караченцева. Поделиться

Три из пяти членов палаты поддержали бессрочную остановку рассмотрения дисциплинарного дела. Решение было принято на период, необходимый для получения запрашиваемой информации.

Дисциплинарное дело против судьи было открыто 10 января 2024 г. по факту обвинения в совершении смертельного ДТП.