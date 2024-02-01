Вища рада правосуддя зупинила дисциплінарну справу щодо судді Тандира. Що відбувається

Дисциплінарна справа проти судді була відкрита 10 січня 2024 року за фактом обвинувачення у скоєнні смертельного ДТП.

Вища рада правосуддя зупинила дисциплінарну справу щодо судді Тандира

Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 31 січня зупинила розгляд справи проти судді Олексія Тандира, якого звинувачують у ДТП на блокпості, що призвела до загибелі нацгвардійця. Про це свідчить трансляція засідання.

За словами члена Вищої ради правосуддя Віталія Саліхова, він висунув пропозицію зупинити розгляд дисциплінарної скарги через те, що не встигає скласти висновок за справою. Зокрема, він запитував інформацію в прокуратури, але довго її не отримував. Окрім того, він заявив, що наступного тижня йде у відпустку.

Закон передбачає, що на складення вироку є 30 днів. Оскільки скаргу відкрили 10 січня, то висновок треба передати на розгляд до 10 лютого.

Наразі у мене відсутня будь-яка інформація, яка б давала мені реальну можливість скласти такий висновок, окрім заяви та характеристики на суддю Тандира, — заявив Саліхов. Поширити

Водночас вранці 31 січня, йому надійшли документи з прокуратури та заява від Тандира щодо бажання долучитися до розгляду скарги. Але член ради правосуддя заявив, що все одно поки не може скласти висновок, адже зміст отриманих матеріалів йому невідомий.

Щоб визначитися з обсягом доказів свідків, мені потрібен час, — пояснив Саліхов. Поширити

Член Вищої ради правосуддя заявив, що зупинення розгляду допоможе «зробити всі умови, щоб обʼєктивно розібратися з дисциплінарною скаргою, а не для того, щоб усунути від відповідальності» суддю Тандира.

Ця справа стосується суспільного інтересу і резонансу, вона також належить до справ, які мають розглядатися пріоритетно. Також інформація у цій скарзі може бути підставою для звільнення судді. Я вважаю, що розгляд цієї справи не потрібно зупиняти, — наголосила авторка скарги на Тандира Єлизавета Караченцева. Поширити

Троє з п'яти членів палати підтримали безстрокову зупинку розгляду дисциплінарної справи. Рішення ухвалили на період, необхідний для отримання запитуваної інформації.

Дисциплінарна справа проти судді була відкрита 10 січня 2024 року за фактом обвинувачення у скоєнні смертельного ДТП.