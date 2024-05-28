Выходил из СИЗО. ГБР повторно задержало одесского экс-военкома Борисова
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Украина
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Выходил из СИЗО. ГБР повторно задержало одесского экс-военкома Борисова

ГБР
Борисов
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Сотрудники Государственного бюро расследований вторично задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова, когда тот 28 мая выходил из СИЗО. За него был внесен залог в сумме 12 млн грн.

Скандального бывшего военкома Борисова задержали на выходе из СИЗО

ДБР получило информацию, что после уплаты залога фигурант планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в том числе уехать за границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сотрудники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве 28 мая. Ему сообщено о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн грн (ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 УК Украины).

Дело Борисова: что известно

В начале мая 2023 года стражи порядка разоблачили начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова по подозрению в торговле так называемыми "белыми билетами", которые освобождают от мобилизации.

Также журналисты выяснили, что его жена во время полномасштабной войны купила элитный автомобиль, а семья Борисова приобрела недвижимость в Испании.

После этого Борисов был уволен с должности по решению Ставки верховного главнокомандующего.

Сначала суд назначил Борисову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 млн грн, однако постепенно суды уменьшили сумму залога до 12 млн грн.

Бывшему военному уже было сообщено о подозрениях:

  • в приобретении лицом, уполномоченным во исполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);

  • в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения - совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

  • в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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