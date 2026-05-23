Взрыв газа произошел на угольной шахте Китая — погибли по меньшей мере 90 человек

В китайской провинции Шаньси произошел взрыв газа на угольной шахте "Люшеня", в результате которого погибли по меньшей мере 90 человек.

В китайской шахте погибли не менее 90 горняков

Взрыв произошел вечером 22 мая, когда под землей работали около 250 шахтеров. По данным государственного телеканала CCTV, спасательная операция продолжалась почти сутки.

По состоянию на 23 мая спасателям удалось эвакуировать не менее 201 человека. Еще 123 пострадавших находились в больницах с травмами разной степени тяжести.

На месте трагедии работали сотни спасателей. У шахты дежурили десятки машин скорой помощи, а поисковые группы спускались под землю, чтобы найти работников, которые могли оставаться в ловушке.

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал к "полной мобилизации сил" для поиска пропавших и распорядился провести тщательное расследование причин трагедии.

По предварительным данным, перед взрывом на шахте было зафиксировано опасное превышение уровня оксида углерода.

Один из выживших шахтеров рассказал, что перед взрывом увидел густой дым и почувствовал сильный запах серы.

Я сказал людям бежать — во время бега я увидел людей, которых задушило и сбило с ног дымом, а потом я тоже потерял сознание.

Позже мужчина пришел в себя и вместе с другими работниками смог выбраться из шахты.