Вибух газу стався на вугільній шахті Китаю — загинули щонайменше 90 людей
Китай
Джерело:  CNN

У китайській провінції Шаньсі стався вибух газу на вугільній шахті "Люшеню", унаслідок якого загинули щонайменше 90 людей.

Головні тези:

  • На вугільній шахті в провінції Шаньсі, Китай, стався вибух газу, який забрав життя щонайменше 90 людей.
  • Рятувальна операція тривала майже добу, а рятувальники вдалося евакуювати більше 200 людей та госпіталізувати десятки постраждалих.

У китайській шахті загинули щонайменше 90 гірняків

Вибух стався ввечері 22 травня, коли під землею працювали майже 250 шахтарів. За даними державного телеканалу CCTV, рятувальна операція тривала майже добу.

Станом на 23 травня рятувальникам вдалося евакуювати щонайменше 201 людину. Ще 123 постраждалих перебували у лікарнях із травмами різного ступеня тяжкості.

На місці трагедії працювали сотні рятувальників. Біля шахти чергували десятки машин швидкої допомоги, а пошукові групи спускалися під землю, щоб знайти працівників, які могли залишатися у пастці.

Китайський лідер Сі Цзіньпін закликав до "повної мобілізації сил" для пошуку зниклих та розпорядився провести ретельне розслідування причин трагедії.

За попередніми даними, перед вибухом на шахті зафіксували небезпечне перевищення рівня оксиду вуглецю.

Один із шахтарів, який вижив, розповів, що перед вибухом побачив густий дим і відчув сильний запах сірки.

Я сказав людям бігти — під час бігу я побачив людей, яких задушило і збило з ніг димом, а потім я теж знепритомнів.

Пізніше чоловік прийшов до тями та разом з іншими працівниками зміг вибратися із шахти.

Китайська влада вже повідомила про затримання відповідальної особи підприємства, яке експлуатувало шахту. Причини аварії наразі встановлюють.

Більше по темі

Потужний вибух метану на шахті в окупованій Луганшині. Кількість загиблих зростає
Вибух на шахті в «ЛНР»: з’явилися подробиці трагедії
На шахті на Донеччині прогримів вибух: один гірник загинув, 9 постраждали
