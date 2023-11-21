WhatsApp добавит к мессенджеру долгожданную функцию — что известно

WhatsApp выпускает обновление, которое позволит пользователям привязывать свою учетную запись к электронному адресу. Пользователи могут аутентифицироваться в WhatsApp с помощью подтверждения по электронной почте вместо SMS.

WhatsApp добавил новый способ аутентификации

Версия 23.24.70 WhatsApp для iPhone, уже выпущенная в App Store, добавляет функцию подтверждения электронной почты.

Эта опция не заменяет проверку через SMS, но работает как альтернатива, когда пользователи находятся в зоне, где нет покрытия сотовой связи, и им нужно войти в свой аккаунт WhatsApp.

Чтобы добавить адрес электронной почты в свой аккаунт, коснитесь вкладки «Ваш профиль», выберите меню «Учетная запись» и нажмите «Адрес электронной почты».

WhatsApp уточняет, что адрес электронной почты используется только для доступа к аккаунту и не будет виден другим пользователям.

Следует помнить, что адрес электронной почты используется только для аутентификации, поэтому вам нужен номер телефона, чтобы использовать WhatsApp.

WhatsApp внедрит чат-бот с искусственным интеллектом

Буквально несколько недель назад WhatsApp тестировал стикеры, созданные искусственным интеллектом, а теперь представил функцию чат-бота искусственного интеллекта, которая сейчас находится в стадии бета-тестирования.

В последнем обновлении WhatsApp (версия 2.23.24.26), доступном через бета-тестирование Google Play, есть новый ярлык на вкладке «Чати».

Этот ярлык позволяет легко переходить к чатам на основе искусственного интеллекта без необходимости просматривать список контактов.

Пользователи смогут задавать вопросы боту и спорить с ним, создавать стикеры и картинки внутри мессенджера по текстовому запросу.