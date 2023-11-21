WhatsApp додасть до месенджеру довгоочікувану функцію — що відомо
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WhatsApp додасть до месенджеру довгоочікувану функцію — що відомо

WhatsApp
Джерело:  9to5mac

WhatsApp випускає оновлення, яке дозволить користувачам прив’язувати свій обліковий запис до електронної адреси. Користувачі можуть автентифікуватися в WhatsApp за допомогою підтвердження електронною поштою замість SMS.

WhatsApp додав новий спосіб автентифікації

Версія 23.24.70 WhatsApp для iPhone, вже випущена в App Store, додає функцію підтвердження електронної пошти.

Ця опція не замінює перевірку через SMS, але працює як альтернатива, коли користувачі перебувають у зоні, де немає покриття стільникового зв’язку, і їм потрібно увійти до свого облікового запису WhatsApp.

Щоб додати адресу електронної пошти до свого облікового запису, торкніться вкладки «Ваш профіль», виберіть меню «Обліковий запис» і натисніть «Адреса електронної пошти».

WhatsApp уточнює, що адреса електронної пошти використовується лише для доступу до облікового запису та не буде видимою для інших користувачів.

Слід пам’ятати, що адреса електронної пошти використовується лише для автентифікації, тому вам все одно потрібен номер телефону, щоб використовувати WhatsApp.

WhatsApp впровадить чат-бот зі штучним інтелектом

Буквально кілька тижнів тому WhatsApp тестував стікери, створені штучним інтелектом , а тепер представив функцію чат-бота штучного інтелекту, яка зараз знаходиться на стадії бета-тестування.

В останньому оновленні WhatsApp (версія 2.23.24.26), доступному через програму бета-тестування Google Play, є новий ярлик на вкладці «Чати».

Цей ярлик дозволяє легко переходити до чатів на основі штучного інтелекту без необхідності переглядати список контактів.

Користувачі зможуть ставити питання боту і сперечатися з ним, створювати стікери і картинки всередині месенджера по текстовому запиту.

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