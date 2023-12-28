Xiaomi представила свой первый электромобиль
Категория
Технологии
Дата публикации

Xiaomi представила свой первый электромобиль

электромобиль
Читати українською
Источник:  Reuters

Китайский производитель смартфонов Xiaomi в четверг представил свой первый электромобиль SU7 и объявил о планах войти в пятерку крупнейших мировых производителей автомобилей.

Xiaomi представила свой первый электромобиль

Седан, получивший название SU7, является долгожданной моделью, которую генеральный директор Лей Цзюнь назвал технологией "супер-электродвигателя", способной обеспечить скорость ускорения выше, чем у электромобилей Tesla и Porsche, - пишет агентство.

SU7, вероятно, поступит в продажу через несколько месяцев.

Упорно работая в течение следующих 15-20 лет, мы станем одним из 5 крупнейших мировых автопроизводителей, стремясь поднять автомобильную промышленность Китая в целом, – сказал Лей Цзюнь.

Эти планы включают создание "автомобиля мечты, сравнимого с Porsche и Tesla", - добавил он.

SU7 будет доступен в двух версиях – с запасом хода до 668 км на одном заряде и с запасом хода до 800 км. Для сравнения, Model S от Tesla имеет запас хода до 650 км.

Цена еще не объявлена. Лей сказал, что стоимость будет "действительно немного высокой, но такой, которую каждый сочтет оправданной".

Автомобили под брендом Xiaomi будут производиться подразделением государственного автопроизводителя BAIC Group на пекинском заводе годовой мощностью 200 тыс. авто.

Xiaomi, пятый самый крупный производитель смартфонов в Китае, пытается диверсифицировать свою основную деятельность на электромобиле на фоне стагнации спроса на смартфоны.

Среди других китайских технологических компаний, сотрудничающих с автопроизводителями для разработки электромобилей – Huawei и Baidu.

Xiaomi пообещала инвестировать 10 млрд долл. в автомобили в течение десятилетия и является одним из немногих новых игроков на китайском рынке электромобилей.

На чрезвычайно переполненном китайском рынке электромобилей наибольшую конкуренцию, вероятно, составит BYD, владеющая третью рынка, в то время как Tesla имеет 9%, согласно данным за третий квартал от Zheshang Securities.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Электромобиль Tesla Model 3 установил новый рекорд: опубликовано видео
Электромобиль Tesla Model 3 установил новый рекорд: опубликовано видео
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В Канаде создают электромобиль, который сможет майнить криптовалюту
В Канаде создают электромобиль, который сможет майнить криптовалюту
Категория
Интересное
Дата публикации
Додати до обраного
Блогеры попытались превратить электромобиль Tesla на субмарину: что из этого вышло
Блогеры попытались превратить электромобиль Tesla на субмарину: что из этого вышло

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.