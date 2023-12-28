Китайський виробник смартфонів Xiaomi у четвер представив свій перший електромобіль SU7 та оголосив про плани увійти до п'ятірки найбільших світових автовиробників.
Xiaomi представила свій перший електромобіль
SU7, ймовірно, надійде в продаж через кілька місяців.
SU7 буде доступний у двох версіях - з запасом ходу до 668 км на одному заряді та з запасом ходу до 800 км. Для порівняння, Model S від Tesla має запас ходу до 650 км.
Ціна ще не оголошена. Лей сказав, що вартість буде "дійсно трохи високою, але такою, яку кожен вважатиме виправданою".
Автомобілі під брендом Xiaomi будуть вироблятися підрозділом державного автовиробника BAIC Group на пекінському заводі річною потужністю 200 тис авто.
Xiaomi, п'ятий найбільший виробник смартфонів у Китаї, намагається диверсифікувати свою основну діяльність на електромобілі на тлі стагнації попиту на смартфони.
Серед інших китайських технологічних компаній, які співпрацюють з автовиробниками для розробки електромобілів, - Huawei та Baidu.
Xiaomi пообіцяла інвестувати 10 млрд дол в автомобілі протягом десятиліття і є одним з небагатьох нових гравців на китайському ринку електромобілів.
На надзвичайно переповненому китайському ринку електромобілів найбільшу конкуренцію, ймовірно, складе BYD, яка володіє третиною ринку, в той час як Tesla має 9%, згідно з даними за третій квартал від Zheshang Securities.
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