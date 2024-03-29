Зачем Украине переходить на летнее время — объяснение Минэкономики
Категория
Украина
Дата публикации

Зачем Украине переходить на летнее время — объяснение Минэкономики

Министерство экономики Украины
Зачем Украине переходить на летнее время — объяснение Минэкономики
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Украина в воскресенье, 31 марта, переходит на летнее время. В 3 часа по киевскому времени стрелка часов переводится на 1 час вперед.

Зачем Украине переходить на летнее время

Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины 1996 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовая стрелка переводится на 1 час вперед, в последнее воскресенье октября – в 4 часа в 1 час назад.

Время, действующее в Украине зимой, естественно для территории нашего государства, и соответствует его географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток, — говорится в сообщении.

Как отметили в Минэкономики, введение летнего времени является общепринятой международной практикой. В Европейском Союзе действует решение 2001 года, согласно которому в странах — членах ЕС введен переход на летнее время с конца марта и на зимнее — в конце октября.

Попытки отменить переход на летнее время

За последние годы в Украине были предприняты две неудачные попытки отменить переход на летнее время. Первая – в 2011 году, когда Партия регионов почти провела через Верховную раду это решение. Это произошло сразу после того, как переход на летнее время был отменен на территории России. Однако потом от этой идеи отказались по непонятным причинам.

Второй раз отменить переход на летнее время планировала партия "Слуга народа" в 2021 году. Законопроект был принят в первом чтении, однако окончательного решения принято не было.

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