Навіщо Україні переходити на літній час — пояснення Мінекономіки

Україна в неділю 31 березня переходить на літній час. О 3 (третій) годині за київським часом стрілка годинника переводиться на 1 (одну) годину вперед.

Навіщо Україні переходити на літній час

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня — о 4 годині на 1 годину назад.

Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як зазначили в Мінекономіки, запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. В Європейському Союзі діє рішення 2001 року, відповідно до якого в країнах — членах ЄС запроваджено перехід на літній час з кінця березня і на зимовий — в кінці жовтня.

Спроби скасувати перехід на літній час

За останні роки в Україні було здійснено дві невдалі спроби скасувати перехід на літній час. Перша — у 2011 році, коли Партія регіонів майже провела через Верховну раду це рішення. Це сталося одразу після того, як перехід на літній час скасували на території Росії. Однак потім від цієї ідеї відмовилися з незрозумілих причин.