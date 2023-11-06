Закон на их стороне. Зоозащитники URSA начали кампанию по поддержке прав животных

Общественная организация URSA совместно с Charity Foundation Ксении Березной, благотворительной организации "12 вартових" и online.ua начали просветительскую кампанию “Закон на их стороне” в поддержку прав животных. Зоозащитники нацелены напомнить, что за издевательство над животными в Украине предусмотрена уголовная ответственность.

Кампания URSA в поддержку защиты животных

В URSA рассказывают, что целью проекта является рассказать широкой общественности о наличии в Украине закона, защищающего права животных.

Ведь очень часто преступления против животных совершают люди, даже об этом не знающие. Поделиться

Реализация социальной кампании "Закон на их стороне" началась с Закарпатья. Первые борды установили на трассах Киев – Чоп, Ужгород – Мукачево – Ужгород и в таких больших селах, как Пасика и Широкое.

Кампания проходит при поддержке национального оператора наружной рекламы PRIME Group.

Кампания «Закон на их стороне»

Далее планируется установка аналогичных бордов и в других областях Украины.

На первом этапе кампании организаторы рассказывают обществу, что за издевательство над животными в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В частности, это касается содержания собак на коротких цепях, что классифицируется как жестокое обращение с животными.

Как поддержать деятельность URSA

Поддержать деятельность команды URSA можно донатами. В назначении указывайте: "На просветительскую деятельность".

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PayPal: [email protected]

В URSA отмечают, что ежемесячно их юристы обрабатывают в среднем 20-25 обращений граждан, ставших свидетелями жестокого обращения с четырехлапыми.

К сожалению, уровень агрессии к животным значительно вырос за период войны. И мы не можем закрывать на это глаза. К тому же жестокость к животным слишком часто перерастает в жестокость к людям. Поделиться

Организация призывает представителей территориальных общин со всей Украины к диалогу, а тех, кто увидит просветительские борды, делать сториз и отмечать URSA.

Таким образом, ка можно больше людей узнают о кампании и будут обращаться за юридической поддержкой по защите прав животных.