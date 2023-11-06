Закон на їхньому боці. Зоозахисники URSA розпочали кампанію на підтримку прав тварин

Громадська організація URSA спільно з Charity Foundation Ксенії Березної, благодійної організації “12 вартових” та online.ua розпочали просвітницьку кампанію “Закон на їхньому боці” на підтримку прав тварин. Зоозахисники мають на меті нагадати, що за знущання з тварин в Україні передбачена кримінальна відповідальність.
Кампанія URSA на підтримку захисту тварин
В URSA розповідають, що метою проєкту є розповісти широкому загалу про наявність в Україні закону, який захищає права тварин.
Реалізація соціальної кампанії «Закон на їхньому боці» почалась із Закарпаття. Перші борди встановили на трасах Київ - Чоп, Ужгород - Мукачево - Ужгород та у таких великих селах, як Пасіка і Широке.
Кампанія проходить за підтримки національного оператора зовнішньої реклами PRIME Group.
Далі планується встановлення аналогічних бордів і в інших областях України.
На першому етапі кампанії організатори розповідають cуспільству, що за знущання з тварин в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Зокрема, це стосується утримання собак на коротких ланцюгах, що класифікується як жорстоке поводження з тваринами.
Як можна підтримати діяльність URSA
Підтримати діяльність команди URSA можна донатами. У призначенні вказуйте: «На просвітницьку діяльність».
Реквізити на банку monobank та ПриватБанку — за посиланням.
PayPal: [email protected]
В URSA відзначають, що щомісяця їхні юристи обробляють в середньому 20-25 звернень громадян, які стали свідками жорстокого поводження з чотирилапими.
Організація закликає представників територіальних громад з усієї України до діалогу, а тих, хто побачить просвітницькі борди, робити сторіз та відмічайт URSA.
Так якомога більше людей дізнаються про кампанію та звертатимуться за юридичною підтримкою у справах щодо захисту прав тварин.
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