Закон на їхньому боці. Зоозахисники URSA розпочали кампанію на підтримку прав тварин

Громадська організація URSA спільно з Charity Foundation Ксенії Березної, благодійної організації “12 вартових” та online.ua розпочали просвітницьку кампанію “Закон на їхньому боці” на підтримку прав тварин. Зоозахисники мають на меті нагадати, що за знущання з тварин в Україні передбачена кримінальна відповідальність.

Кампанія URSA на підтримку захисту тварин

В URSA розповідають, що метою проєкту є розповісти широкому загалу про наявність в Україні закону, який захищає права тварин.

Адже дуже часто злочини проти тварин скоюють люди, які навіть про це не знають. Поширити

Реалізація соціальної кампанії «Закон на їхньому боці» почалась із Закарпаття. Перші борди встановили на трасах Київ - Чоп, Ужгород - Мукачево - Ужгород та у таких великих селах, як Пасіка і Широке.

Кампанія проходить за підтримки національного оператора зовнішньої реклами PRIME Group.

Кампанія «Закон на їхньому боці»

Далі планується встановлення аналогічних бордів і в інших областях України.

На першому етапі кампанії організатори розповідають cуспільству, що за знущання з тварин в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Зокрема, це стосується утримання собак на коротких ланцюгах, що класифікується як жорстоке поводження з тваринами.

Як можна підтримати діяльність URSA

Підтримати діяльність команди URSA можна донатами. У призначенні вказуйте: «На просвітницьку діяльність».

Реквізити на банку monobank та ПриватБанку — за посиланням.

PayPal: [email protected]

В URSA відзначають, що щомісяця їхні юристи обробляють в середньому 20-25 звернень громадян, які стали свідками жорстокого поводження з чотирилапими.

На жаль, рівень агресії до тварин значно виріс за період війни. І ми не можемо закривати на це очі. До того ж, жорстокість до тварин надто часто переростає в жорстокість до людей. Поширити

Організація закликає представників територіальних громад з усієї України до діалогу, а тих, хто побачить просвітницькі борди, робити сторіз та відмічайт URSA.

Так якомога більше людей дізнаються про кампанію та звертатимуться за юридичною підтримкою у справах щодо захисту прав тварин.