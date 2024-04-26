Заместителю гендиректора "Росатома" объявили подозрение за ограбление ЧАЭС

Что известно о подозрении гендиректору "Росатома" Мулюкину

Как отмечается, Мулюкин получил подозрение за нарушение законов и обычаев войны — ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Это первое подозрение должностному лицу РФ такого ранга.

По данным следствия, Мулюкин во время российской оккупации Чернобыля весной 2022 года руководил ограблением атомной электростанции. Он лично находился на Чернобыльской атомной электростанции.

Поскольку оккупанты не знали, что делать со станцией при выводе из эксплуатации, то просто разграбили имущество. Военные РФ выполняли приказы работников "Росатома" на ЧАЭС, удерживая в заложниках работников станции и защищавших ее нацгвардейцев.

Следователи идентифицировали более 100 россиян, участвовавших в захвате и ограблении ЧАЭС. Подтверждено, что руководил кафирами на объекте именно Мулюкин.

Работники "Росатома" вывезли с Чернобыльской АЭС уникальную радиологическую лабораторию, источники ионизирующего излучения, почти 700 компьютеров, 344 служебных автомобиля и даже радиационные дозиметры. Общая сумма ущерба станции составляет почти миллиард гривен.

Что известно об оккупации ЧАЭС

24 февраля 2022, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, российские войска захватили Чернобыльскую АЭС. Перейдя границу с Беларусью, именно через ЧАЭС на Киев двигались элитные и модернизированные части армии РФ, которым отводилась ключевая роль в блицкриге и захвате столицы.

оккупанты в течение 24 дней блокировали ротацию персонала, который должен меняться ежесуточно. Преступные действия россиян на ЧАЭС создали серьезную угрозу для безопасности станции.