Заступнику гендиректора "Росатома" оголосили підозру за пограбування ЧАЕС

Що відомо про підозру гендиректору "Росатома" Мулюкіну

Як зазначається, Мулюкін отримав підозру за порушення законів і звичаїв війни — йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Це перша підозра посадовій особі РФ такого рангу.

За даними слідства, Мулюкін під час російської окупації Чорнобиля навесні 2022 року керував пограбуванням атомної електростанції. Він особисто перебував на Чорнобильській атомній електростанції.

Оскільки окупанти не знали, що робити зі станцією під час виведення з експлуатації, то просто розграбували майно. Військові РФ виконували накази працівників “Росатома” на ЧАЕС, утримуючи в заручниках працівників станції та нацгвардійців, які її захищали.

Слідчі ідентифікували понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС. Підтверджено, що керував окупантами на обʼєкті саме Мулюкін.

Працівники “Росатому” вивезли з Чорнобильської АЕС унікальну радіологічну лабораторію, джерела іонізувального випромінювання, майже 700 компʼютерів, 344 службових автомобілі і навіть радіаційні дозиметри. Загальна сума збитків станції становить майже мільйярд гривень.

Що відомо про окупацію ЧАЕС

24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські війська захопили Чорнобильську АЕС. Перетнувши кордон з Білоруссю, саме через ЧАЕС на Київ рухалися елітні та модернізовані частини армії РФ, яким відводилася ключова роль у бліцкризі та захопленні столиці.

Окупанти протягом 24 днів блокували ротацію персоналу, який має змінюватися щодоби. Злочинні дії росіян на ЧАЕС створили серйозну загрозу безпеці станції.