Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль Евро-2024 по борьбе
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Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль Евро-2024 по борьбе

Жан Беленюк
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинский борец Жан Беленюк на Чемпионате Европы выиграл "бронзовый" финал и принес Украине вторую медаль чемпионата.

Как Жан Беленюк выступил на ЧЕ по борьбе

Беленюк выступил в финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. Это был его первый чемпионат через три года.

Олимпийский чемпион стартовал с победы - со счетом 3:1 поборол Нику Ожога из Румынии.

Однако в четвертьфинале украинец уступил россиянину Александру Комарову, ныне выступающему под флагом Сербии.

Комаров вышел в финал, а Беленюк победил над венгром Иштваном Такачем.

Далее Беленюк в схватке за 3 место весовой категории до 87 кг победил Ислама Аббасова из Азербайджана (2:1), который является вицечемпионом Евро-2019 и трехкратным медалистом континентального первенства.

Это вторая медаль Украины на Евро-2024. Ранее "серебро" завоевал Александр Грушин в весовой категории до 63 кг.

В общем, это третья бронзовая медаль Беленюка на континентальном уровне.

Жан Беленюк: что известно

33-летний борец греко-римского стиля является чемпионом Олимпийских игр в Токио-2020 (87 кг) и обладатель "серебра" в Рио-2016 в весе до 85 кг.

Двухкратный чемпион мира 2015 и 2019 годов – в категориях до 85 и 87 кг соответственно.

Трехкратный чемпион Европы - 2014, 2016 и 2019 годов. Чемпион вторых европейских игр 2019 года в категории до 87 кг.

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