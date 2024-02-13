Жан Беленюк завоював бронзову медаль Євро-2024 з боротьби

Український борець Жан Беленюк на Чемпіонаті Європи виграв "бронзовий" фінал і приніс Україні другу медаль чемпіонату.

Як Жан Беленюк виступив на ЧЄ з боротьби

Беленюк виступив у фіналі турніру з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг. Це був його перший чемпіонат за три роки.

Олімпійський чемпіон стартував з перемоги — з рахунком 3:1 поборов Ніку Ожога з Румунії.

Однак у чвертьфіналі українець поступився росіянину Алєксандру Комарову, що нині виступає під прапором Сербії.

Комаров вийшов у фінал, а Беленюк переміг над угорцем Іштваном Такачем.

Далі Беленюк у сутичці за 3-тє місце вагової категорії до 87 кг переміг Іслама Аббасова з Азербайджану (2:1), який є віцечемпіоном Євро-2019 і триразовим медалістом континентальної першості.

Це друга медаль України на Євро-2024. Раніше "срібло" завоював Олександр Грушин у ваговій категорії до 63 кг.

Загалом це третя бронзова медаль Беленюка на континентальному рівні.

Жан Беленюк: що відомо

33-річний борець греко-римського стилю є чемпіоном Олімпійських ігор у Токіо-2020 (87 кг) та володар "срібла" у Ріо-2016 у вазі до 85 кг.

Дворазовий чемпіон світу 2015 та 2019 років — у категоріях до 85 та 87 кг відповідно.

Триразовий чемпіон Європи — 2014, 2016 та 2019 років. Чемпіон других Європейських ігор 2019 року в категорії до 87 кг.