Заряжал вражеские танки. Боевик "ДНР" получил в Украине тюремный срок
Категория
Украина
Дата публикации

Заряжал вражеские танки. Боевик "ДНР" получил в Украине тюремный срок

Киевская городская прокуратура
Танк
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Для выполнения приказа военного командования Вооруженных Сил РФ, действуя умышленно, в составе не предусмотренного законом вооруженного формирования, предатель заряжал вражескую технику.

В Киеве осужден террорист "ДНР"

Боевик "ДНР" помогал оккупантам заряжать ствольную артиллерию и танки. За это его приговорили к 15 годам тюрьмы в Киеве.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

Обвиняемый в марте 2023 года, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в НЗФ так называемой ДНР.

Он был назначен водителем-механиком "2 мотострелковой роты 2 мотострелкового батальона 11 отдельного мотострелкового полка "Восток", так называемой "ДНР", созданной, подчиненной, управляемой и финансируемой РФ.

В дальнейшем во исполнение приказа военного командования Вооруженных сил РФ, действуя умышленно, в составе не предусмотренного законом вооруженного формирования, осуществлял загрузку боеприпасов в:

  • РСЗО "Град";

  • Танк Т-64;

  • Ствольная артиллерия калибра 152 мм;

  • Другой тяжелой военной техники для обеспечения потребностей ВС России.

Суд отправил его в тюрьму

Отмечается, что 57-летний уроженец Полтавской области признан виновным в государственной измене и участии в незаконном вооруженном формировании так называемой "ДНР".

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговоры для предателей в Украине

Прокуратура отдельно сообщила, что в период июль-октябрь 2023 года были вынесены приговоры в отношении 5 боевиков незаконных вооруженных формирований РФ. Каждому из них назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Недавно был осужден житель Славянска, корректировавший российские ракетные удары по городу и сдающий позиции ВСУ.

Другого предателя приговорили к 13 годам за сотрудничество с оккупационными "властями". Житель Купянска устроился к ним работать правоохранителем.

Также житель Херсонской области во время оккупации Россией добровольно согласился на сотрудничество с РФ и работал на оккупантов. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет.

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