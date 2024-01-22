Зеленский объяснил, как победить Россию в информационной войне

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как победить в информационной войне, когда Россия для распространения дезинформации вкладывает большие средства. Украинский лидер призывает не доверять вслепую, а анализировать и проверять информацию.

Зеленский озвучил формулу победы в информационной войне с РФ

Владимир Зеленский рассказал о рецептах победы в информационной войне с Россией.

Об этом украинский президент сообщил во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском встречи со студентами украинских вузов.

В информационной войне, прежде всего, я считаю, может победить – это только разум и аналитика. Возможность просто не верить, не доверять вслепую, а все проверять, – сказал Зеленский. Поделиться

Он сказал, что сегодня в информационном пространстве много грязи и беспорядка.

И тот, кто вкладывает много денег, а поверьте мне, Россия вкладывает во все сети повсюду, включая Европу, и не только Европейский Союз, Соединенные Штаты, Латинская Америка, арабские страны, вкладывает в соцсети, в разные медийные площадки. И единственный шанс понять, где есть правда, а где нет: сначала надо все это анализировать, – отметил президент. Поделиться

Он убежден, что в Украине медийное поле более или менее очищено от российской дезинформации.

Но у нас, к сожалению, есть медийные площадки, которые подхватывают российский нарратив, даже не понимая, что это российский нарратив, не анализируя, выдают это только ради того, чтобы тебя больше читали или смотрели. Люди доверяют, не проверяют и это работает. А как это работает? Раскалывает единство в мире, Европе и Украине, – сказал Зеленский. Поделиться

При этом глава государства уверен, что благодаря молодому возрасту украинские студенты могут победить российскую дезинформацию, потому что могут анализировать в эпохи социальных сетей.

Самое главное – не быть ленивыми, анализировать перед тем, как делать выводы, – сказал Зеленский. Поделиться

Россия распространяет дезинформацию о войне

Как сообщало в декабре издание The New York Times, в рамках информационной войны Россия использует видеоролики американских знаменитостей с критикой украинского лидера.

В частности, Microsoft обнаружила, что знаменитостей – Элайджи Вуда, Майка Тайсона и других – обманом заставили снять видеоролики с нападками на президента Украины Владимира Зеленского.

В Госдепе США предупреждали, что в 2024 году в десятках стран мира пройдут выборы, и Россия попытается провести "информационные операции", направленные на то, чтобы настроить общественное мнение в Европе против Украины во время этих голосований.