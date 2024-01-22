Зеленский объяснил, как победить Россию в информационной войне

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как победить в информационной войне, когда Россия для распространения дезинформации вкладывает большие средства. Украинский лидер призывает не доверять вслепую, а анализировать и проверять информацию.
Зеленский озвучил формулу победы в информационной войне с РФ
Владимир Зеленский рассказал о рецептах победы в информационной войне с Россией.
Об этом украинский президент сообщил во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском встречи со студентами украинских вузов.
Он сказал, что сегодня в информационном пространстве много грязи и беспорядка.
Он убежден, что в Украине медийное поле более или менее очищено от российской дезинформации.
При этом глава государства уверен, что благодаря молодому возрасту украинские студенты могут победить российскую дезинформацию, потому что могут анализировать в эпохи социальных сетей.
Россия распространяет дезинформацию о войне
Как сообщало в декабре издание The New York Times, в рамках информационной войны Россия использует видеоролики американских знаменитостей с критикой украинского лидера.
В частности, Microsoft обнаружила, что знаменитостей – Элайджи Вуда, Майка Тайсона и других – обманом заставили снять видеоролики с нападками на президента Украины Владимира Зеленского.
В Госдепе США предупреждали, что в 2024 году в десятках стран мира пройдут выборы, и Россия попытается провести "информационные операции", направленные на то, чтобы настроить общественное мнение в Европе против Украины во время этих голосований.
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