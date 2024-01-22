Зеленський пояснив, як перемогти Росію в інформаційній війні

Президент України Володимир Зеленський розповів, як можна перемогти в інформаційній війні, коли Росія для поширення дезінформації вкладає великі кошти. Український лідер закликає не довіряти всліпу, а аналізувати і перевіряти інформацію.

Зеленський надав формулу перемоги в інформаційній війні з РФ

Володимир Зеленський розповів про рецепти перемоги в інформаційній війні з Росією.

Про це український президент повідомив під час спільної з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском зустрічі із студентами українських вищих навчальних закладів.

Інформаційна війна, перш за все, я вважаю, що може перемогти – це тільки розум і аналітика. Можливість просто не вірити, не довіряти всліпу, а все перевіряти, – сказав Зеленський. Поширити

Він сказав, що сьогодні в інформаційному просторі є багато бруду і безладу.

І той, хто вкладає багато грошей, а повірте мені, Росія вкладає в усі мережі всюди, включаючи Європу, і не тільки Європейський Союз, Сполучені Штати, Латинська Америка, арабські країни, вкладає у соцмережі, в різні медійні майданчики. І єдиний шанс зрозуміти, де є правда, а де ні: спочатку треба це все аналізувати, – відзначив президент. Поширити

Він переконаний, що в Україні медійне поле більш-менш очищене від російської дезінформації.

Але у нас, на жаль, є досі медійні майданчики, які підхоплюють російський наратив, навіть не розуміючи, що це російський наратив, не аналізуючи, видають це тільки заради того, щоб тебе більше читали або дивились. Люди довіряють, не перевіряють, і це працює. А як це працює? Розколює єдність у світі, в Європі і Україні, – сказав Зеленський. Поширити

При цьому глава держави впевнений, що завдяки молодому віку українські студенти можуть перемогти російську дезінформацію, бо можуть аналізувати в епохи соціальних мереж.

Найголовніше – не бути ледачими, аналізувати перед тим, як робити висновки, – сказав Зеленський. Поширити

Росія поширює дезінформацію про війну

Як повідомляло у грудні видання The New York Times, в рамках інформаційної війни Росія використовує відеоролики американських знаменитостей з критикою українського лідера.

Зокрема, Microsoft виявила, що знаменитостей –Елайджі Вуда, Майка Тайсона та інших – обманом змусили зняти відеоролики з нападками на президента України Володимира Зеленського.

У Держдепі США попереджали, що У 2024 році в десятках країн світу відбудуться вибори, і Росія спробує провести "інформаційні операції", спрямовані на те, щоб налаштувати громадську думку в Європі проти України під час цих голосувань.