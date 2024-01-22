Зеленський пояснив, як перемогти Росію в інформаційній війні

Президент України Володимир Зеленський розповів, як можна перемогти в інформаційній війні, коли Росія для поширення дезінформації вкладає великі кошти. Український лідер закликає не довіряти всліпу, а аналізувати і перевіряти інформацію.
Зеленський надав формулу перемоги в інформаційній війні з РФ
Володимир Зеленський розповів про рецепти перемоги в інформаційній війні з Росією.
Про це український президент повідомив під час спільної з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском зустрічі із студентами українських вищих навчальних закладів.
Він сказав, що сьогодні в інформаційному просторі є багато бруду і безладу.
Він переконаний, що в Україні медійне поле більш-менш очищене від російської дезінформації.
При цьому глава держави впевнений, що завдяки молодому віку українські студенти можуть перемогти російську дезінформацію, бо можуть аналізувати в епохи соціальних мереж.
Росія поширює дезінформацію про війну
Як повідомляло у грудні видання The New York Times, в рамках інформаційної війни Росія використовує відеоролики американських знаменитостей з критикою українського лідера.
Зокрема, Microsoft виявила, що знаменитостей –Елайджі Вуда, Майка Тайсона та інших – обманом змусили зняти відеоролики з нападками на президента України Володимира Зеленського.
У Держдепі США попереджали, що У 2024 році в десятках країн світу відбудуться вибори, і Росія спробує провести "інформаційні операції", спрямовані на те, щоб налаштувати громадську думку в Європі проти України під час цих голосувань.
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