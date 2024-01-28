Зеленский обнародовал декларации о доходах своей семьи за два года

Согласно декларации за 2021 год, доходы Президента Украины и членов его семьи составили 10 млн 824 тыс 507 грн. В 2022 году доходы Главы государства и членов его семьи – 3 млн 692 тыс 683 грн.

Зеленский предоставил декларации о доходах

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы.

Согласно декларации за 2021 год, доходы главы государства и членов его семьи составляли 10 млн 824 тыс 507 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ – 5 млн 359 тыс 600 грн.

Доходы семьи Владимира Зеленского в 2021 году в основном состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составила 5 млн 464 тыс 907 грн.

Доход семьи Президента в 2021 году по сравнению с 2020 сократился на 11 млн 922 тыс 320 грн. Остаток денежных средств семьи Главы государства к концу 2021 года также уменьшился.

Владимир Зеленский продолжает оставаться владельцем ряда торговых марок. В частности, в 2021 году завершился процесс регистрации 22 торговых марок, начавшийся задолго до его избрания на должность Президента Украины.

Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составляли 3 млн 692 тыс 683 грн.

Доходы семьи Президента за 2022 год уменьшились в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины в результате начала полномасштабной агрессии России против нашей страны.

Остаток денежных средств семьи Главы государства к концу 2022 года сократился почти на 1 млн 800 тыс грн.

Других изменений в 2021 и 2022 годах по поводу активов, недвижимого имущества, транспортных средств и т.п. не произошло.

Декларации украинских чиновников

Электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабной агрессии России против Украины. Пока норму решили вернуть. Сначала Верховная рада приняла соответствующий закон, но без важной поправки о мгновенном открытии реестра деклараций.

После этого украинцы создали петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому ветировать закон. Он наложил вето и призвал парламентариев принять закон с учетом нормы об открытом реестре.

Впоследствии ВР одобрила закон об е-декларировании с учетом вето президента, а Зеленский его подписал.