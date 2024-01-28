Зеленський оприлюднив декларації про доходи своєї родини за два роки

Згідно з декларацією за 2021 рік, прибутки Президента України та членів його родини склали 10 млн 824 тис 507 грн. У 2022 році доходи Глави держави та членів його сім'ї – 3 млн 692 тис 683 грн.

Зеленський надав декларації про доходи

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки.

Згідно з декларацією за 2021 рік, доходи Глави держави та членів його родини становили 10 млн 824 тис. 507 грн, зокрема дохід від продажу ОВДП – 5 млн 359 тис. 600 грн.

Доходи родини Володимира Зеленського у 2021 році переважно складалися зі заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 5 млн 464 тис 907 грн.

Дохід сім’ї Президента у 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на 11 млн 922 тис 320 грн. Залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець 2021 року також зменшився.

Володимир Зеленський і надалі залишається власником низки торговельних марок. Зокрема, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався задовго до його обрання на посаду Президента України.

Згідно з декларацією 2022 року, доходи Глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тис 683 грн.

Доходи родини Президента за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної агресії Росії проти нашої країни.

Залишок грошових коштів родини Глави держави на кінець 2022 року скоротився майже на 1 млн 800 тис грн.

Інших змін у 2021 та 2022 роках щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.

Декларації українських чиновників

Електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Наразі норму вирішили повернути. Спершу Верховна рада ухвалила відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру декларацій.

Після цього українці створили петицію із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон. Він наклав вето та закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.

Згодом ВР схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента, а Зеленський його підписав.