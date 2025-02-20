Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Героев Небесной сотни заявил, что они отдали самое дорогое — свою жизнь, чтобы украинцы жили в свободном государстве.

Украинцы защищали свою свободу ценой жизни — Зеленский

Об этом Президент написал в Facebook.

20 февраля — день, когда мы вспоминаем и чествуем тех, кто сделал свой выбор быть свободными, строить сильную, европейскую Украину, не мириться с покорением. Они отдали самое дорогое — свою жизнь, чтобы мы жили в свободном государстве. Владимир Зеленский

Он напомнил, что именно в эти дни 2014 Россия выбрала войну — начала первые шаги к захвату Крыма.

Пока в Киеве убивали людей, а люди защищали свою свободу, Путин решил нанести еще один удар очень подлый. С тех пор мир живет в новой реальности, когда Россия пытается обмануть всех. И очень важно не поддаваться, быть вместе. Очень важно поддерживать тех, кто защищает свободу. Вечный почет Героям Небесной Сотни. Вечная благодарность всем нашим смелым украинцам и украинкам, которые боролись за Украину и ее независимость, подчеркнул Зеленский. Поделиться

Небесная сотня — это 107 погибших участников Революции достоинства, а также активисты Майдана, погибшие весной 2014 года с началом российской агрессии на востоке Украины.

Название «Небесная сотня» возникло по аналогии с основными структурными единицами Самообороны Майдана — сотнями. В первый раз она прозвучала во время прощания с погибшими на столичной площади Независимости 21-22 февраля 2014 года.

105 Героям Небесной сотни посмертно присвоено звание Героев Украины, а трое иностранцев — гражданин Беларуси Михаил Жизневский и граждане Грузии Зураб Хурция и Давид Кипиани — посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.