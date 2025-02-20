Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Героев Небесной сотни заявил, что они отдали самое дорогое — свою жизнь, чтобы украинцы жили в свободном государстве.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский выразил почтение памяти Героев Небесной Сотни, которые отдали свои жизни за свободу и независимость Украины.
- Украинцы не поддавались и продолжают бороться за свободу, несмотря на российскую агрессию и попытки подчинения.
- События 2014 года, связанные с Небесной сотней, остаются важными для украинцев и напоминают о цене свободы и самоопределения.
Украинцы защищали свою свободу ценой жизни — Зеленский
Об этом Президент написал в Facebook.
Он напомнил, что именно в эти дни 2014 Россия выбрала войну — начала первые шаги к захвату Крыма.
Небесная сотня — это 107 погибших участников Революции достоинства, а также активисты Майдана, погибшие весной 2014 года с началом российской агрессии на востоке Украины.
Название «Небесная сотня» возникло по аналогии с основными структурными единицами Самообороны Майдана — сотнями. В первый раз она прозвучала во время прощания с погибшими на столичной площади Независимости 21-22 февраля 2014 года.
105 Героям Небесной сотни посмертно присвоено звание Героев Украины, а трое иностранцев — гражданин Беларуси Михаил Жизневский и граждане Грузии Зураб Хурция и Давид Кипиани — посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.
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