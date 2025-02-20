Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні

Президент України Володимир Зеленський за нагоди Дня Героїв Небесної сотні заявив, що вони віддали найдорожче — своє життя, щоб українці жили у вільній державі.
Головні тези:
- Герої Небесної Сотні віддали найдорожче — своє життя, щоб українці могли жити у вільній державі.
- У 2014 році, під час початку російської агресії на сході України, українці віддавали життя за свободу, а згодом 105 Героям Небесної сотні посмертно надали звання Героїв України.
- Володимир Зеленський підкреслив важливість не піддаватися і бути разом в боротьбі за незалежність та свободу України.
Українці захищали свою свободу ціною життя — Зеленський
Про це Президент написав у Фейсбуці.
Він нагадав, що саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну — розпочала перші кроки до захоплення Криму.
Небесна сотня — це 107 загиблих учасників Революції гідності, а також активісти Майдану, які загинули навесні 2014 року з початком російської агресії на сході України.
Назва «Небесна сотня» виникла за аналогією з основними структурними одиницями Самооборони Майдану — сотнями. Уперше вона пролунала під час прощання із загиблими на столичному майдані Незалежності 21-22 лютого 2014 року.
105 Героям Небесної сотні посмертно надано звання Героїв України, а троє іноземців — громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані — посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.
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