Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні

Президент України Володимир Зеленський за нагоди Дня Героїв Небесної сотні заявив, що вони віддали найдорожче — своє життя, щоб українці жили у вільній державі.

Українці захищали свою свободу ціною життя — Зеленський

Про це Президент написав у Фейсбуці.

20 лютого — день, коли ми згадуємо і вшановуємо тих, хто зробив свій вибір бути вільними, будувати сильну, європейську Україну, не миритися з підкоренням. Вони віддали найдорожче — своє життя, щоб ми жили у вільній державі. Володимир Зеленський

Він нагадав, що саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну — розпочала перші кроки до захоплення Криму.

Поки в Києві вбивали людей, а люди захищали свою свободу, Путін вирішив завдати ще одного удару — дуже підлого. З того часу світ живе у новій реальності, коли Росія намагається обманути всіх. І дуже важливо не піддаватися, бути разом. Дуже важливо підтримувати тих, хто захищає свободу. Вічна шана Героям Небесної Сотні. Вічна вдячність усім нашим сміливим українцям та українкам, які боролись за Україну і її незалежність, — наголосив Зеленський. Поширити

Небесна сотня — це 107 загиблих учасників Революції гідності, а також активісти Майдану, які загинули навесні 2014 року з початком російської агресії на сході України.

Назва «Небесна сотня» виникла за аналогією з основними структурними одиницями Самооборони Майдану — сотнями. Уперше вона пролунала під час прощання із загиблими на столичному майдані Незалежності 21-22 лютого 2014 року.

105 Героям Небесної сотні посмертно надано звання Героїв України, а троє іноземців — громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані — посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.