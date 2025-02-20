Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні

Володимир Зеленський
Небесна Сотня

Президент України Володимир Зеленський за нагоди Дня Героїв Небесної сотні заявив, що вони віддали найдорожче — своє життя, щоб українці жили у вільній державі.

Головні тези:

  • Герої Небесної Сотні віддали найдорожче — своє життя, щоб українці могли жити у вільній державі.
  • У 2014 році, під час початку російської агресії на сході України, українці віддавали життя за свободу, а згодом 105 Героям Небесної сотні посмертно надали звання Героїв України.
  • Володимир Зеленський підкреслив важливість не піддаватися і бути разом в боротьбі за незалежність та свободу України.

Українці захищали свою свободу ціною життя — Зеленський

Про це Президент написав у Фейсбуці.

20 лютого — день, коли ми згадуємо і вшановуємо тих, хто зробив свій вибір бути вільними, будувати сильну, європейську Україну, не миритися з підкоренням. Вони віддали найдорожче — своє життя, щоб ми жили у вільній державі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Він нагадав, що саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну — розпочала перші кроки до захоплення Криму.

Поки в Києві вбивали людей, а люди захищали свою свободу, Путін вирішив завдати ще одного удару — дуже підлого. З того часу світ живе у новій реальності, коли Росія намагається обманути всіх. І дуже важливо не піддаватися, бути разом. Дуже важливо підтримувати тих, хто захищає свободу. Вічна шана Героям Небесної Сотні. Вічна вдячність усім нашим сміливим українцям та українкам, які боролись за Україну і її незалежність, — наголосив Зеленський.

Небесна сотня — це 107 загиблих учасників Революції гідності, а також активісти Майдану, які загинули навесні 2014 року з початком російської агресії на сході України.

Назва «Небесна сотня» виникла за аналогією з основними структурними одиницями Самооборони Майдану — сотнями. Уперше вона пролунала під час прощання із загиблими на столичному майдані Незалежності 21-22 лютого 2014 року.

105 Героям Небесної сотні посмертно надано звання Героїв України, а троє іноземців — громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані — посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.

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