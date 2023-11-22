Зеленский поделился подробностями своих свиданий с супругой

Война кардинально изменила повседневную жизнь миллионов украинцев. Лидер страны Владимир Зеленский и его супруга Елена не стали исключением. Уже 20 месяцев они вынуждены жить отдельно, однако делают все возможное, чтобы чувство любви никогда не угасло.
Президент находит время на свидание с любимой
По словам Владимира Зеленского, несмотря на напряженный график, он всегда пытается поддерживать близких в этот трагический для Украины период.
Глава государства откровенно признается, что не забывает использовать свои юмористические способности и во время встреч много шутит, чтобы поднять настроение детям, жене и родителям.
Президент не скрывает, что ему с первой леди удается побыть во время и после рабочих встреч.
Кроме того, влюбленные не забывают и о виртуальном общении. Бывает и такое, что Елена Зеленская наведывается на работу к мужу, правда, в большинстве случаев, в профессиональных целях.
По словам Владимира Зеленского, они с любимой отказались от традиционных свиданий в кинотеатре или ресторане, поскольку это крайне опасно для их жизни.
Елена Зеленская призналась, трудно ли быть первой леди
Супруга президента отмечает, что быть супругой президента в любой стране – это сложная задача, которую ты должна сама для себя осознать, а также решить, какую роль ты будешь играть.
По словам супруги президента, ее главная работа теперь связана именно с обязанностями первой леди.
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