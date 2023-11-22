Зеленский поделился подробностями своих свиданий с супругой

Война кардинально изменила повседневную жизнь миллионов украинцев. Лидер страны Владимир Зеленский и его супруга Елена не стали исключением. Уже 20 месяцев они вынуждены жить отдельно, однако делают все возможное, чтобы чувство любви никогда не угасло.

Президент находит время на свидание с любимой

По словам Владимира Зеленского, несмотря на напряженный график, он всегда пытается поддерживать близких в этот трагический для Украины период.

Глава государства откровенно признается, что не забывает использовать свои юмористические способности и во время встреч много шутит, чтобы поднять настроение детям, жене и родителям.

Президент не скрывает, что ему с первой леди удается побыть во время и после рабочих встреч.

Кроме того, влюбленные не забывают и о виртуальном общении. Бывает и такое, что Елена Зеленская наведывается на работу к мужу, правда, в большинстве случаев, в профессиональных целях.

Я встречаюсь со своей женой, и она приходит ко мне. Конечно, мы встречаемся чаще, чем в начале войны, но в любом случае некоторые вопросы безопасности влияют на нашу жизнь, – отметил глава государства. Поделиться

По словам Владимира Зеленского, они с любимой отказались от традиционных свиданий в кинотеатре или ресторане, поскольку это крайне опасно для их жизни.

Елена Зеленская призналась, трудно ли быть первой леди

Супруга президента отмечает, что быть супругой президента в любой стране – это сложная задача, которую ты должна сама для себя осознать, а также решить, какую роль ты будешь играть.

К сожалению, нет методических указаний или учебников, которые бы учили тому, что ты должен делать или должен знать, а оказаться в роли супруги президента в стране, которая в войне, страдающей трагедией, – это, конечно, не может быть мечтой сознательной человека. Ощущение ответственности огромно, – объяснила Елена Зеленская. Поделиться

По словам супруги президента, ее главная работа теперь связана именно с обязанностями первой леди.