Зеленський поділився подробицями своїх побачень з дружиною

Війна кардинально змінила буденне життя мільйонів українців. Лідер країни Володимир Зеленський та його дружина Олена не стали винятком. Уже 20 місяців вони змушені жити окремо, однак роблять все можливе, щоб почуття кохання ніколи не згасло.

Президент знаходить час на побачення з коханою

За словами Володимира Зеленського, попри напружений графік, він завжди намагається підтримувати близьким у цей трагічний для України період.

Глава держави відверто зізнається, що не забуває використовувати свої гумористичні здібності й під час зустрічей багато жартує, щоб підняти настрій дітям, дружині та батькам.

Президент не приховує, що йому з першою леді вдається побути разом під час і після робочих зустрічей.

Окрім того, закохані не забувають й про віртуальне спілкування. Буває й таке, що Олена Зеленська навідується на роботу до чоловіка, щоправда, у більшості випадків з професійною метою.

Я зустрічаюся зі своєю дружиною, і вона приходить до мене. Звісно, ​​ми зустрічаємося частіше, ніж на початку війни, але в будь-якому випадку деякі питання безпеки впливають на наше життя, – зазначив глава держави. Поширити

За словами Володимира Зеленського, вони з коханою відмовилися від традиційних побачень у кінотеатрі чи ресторані, оскільки це вкрай небезпечно для їхнього життя.

Олена Зеленська зізналася, чи важко бути першою леді

Дружина президента зазначає, що бути дружиною президента в будь-якій країні – це складне завдання, яке ти маєш сама собі усвідомити, а також вирішити, яку роль ти будеш грати.

На жаль, немає методичних вказівок або підручників, які б учили тому, що ти маєш робити або мусиш знати, а опинитися в ролі дружини президента у країні, яка у війні, яка потерпає від трагедії, – це, авжеж, не може бути мрією свідомої людини. Відчуття відповідальності величезне, – пояснила Олена Зеленська. Поширити

За словами дружини президента, її головна робота тепер пов'язана саме з обов'язками першої леді.