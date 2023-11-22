Зеленський поділився подробицями своїх побачень з дружиною
Категорія
Цікаве
Дата публікації

Зеленський поділився подробицями своїх побачень з дружиною

Володимир та Олена Зеленські

Війна кардинально змінила буденне життя мільйонів українців. Лідер країни Володимир Зеленський та його дружина Олена не стали винятком. Уже 20 місяців вони змушені жити окремо, однак роблять все можливе, щоб почуття кохання ніколи не згасло.

Президент знаходить час на побачення з коханою

За словами Володимира Зеленського, попри напружений графік, він завжди намагається підтримувати близьким у цей трагічний для України період.

Глава держави відверто зізнається, що не забуває використовувати свої гумористичні здібності й під час зустрічей багато жартує, щоб підняти настрій дітям, дружині та батькам.

Президент не приховує, що йому з першою леді вдається побути разом під час і після робочих зустрічей.

Окрім того, закохані не забувають й про віртуальне спілкування. Буває й таке, що Олена Зеленська навідується на роботу до чоловіка, щоправда, у більшості випадків з професійною метою.

Я зустрічаюся зі своєю дружиною, і вона приходить до мене. Звісно, ​​ми зустрічаємося частіше, ніж на початку війни, але в будь-якому випадку деякі питання безпеки впливають на наше життя, – зазначив глава держави.

За словами Володимира Зеленського, вони з коханою відмовилися від традиційних побачень у кінотеатрі чи ресторані, оскільки це вкрай небезпечно для їхнього життя.

Олена Зеленська зізналася, чи важко бути першою леді

Дружина президента зазначає, що бути дружиною президента в будь-якій країні – це складне завдання, яке ти маєш сама собі усвідомити, а також вирішити, яку роль ти будеш грати.

На жаль, немає методичних вказівок або підручників, які б учили тому, що ти маєш робити або мусиш знати, а опинитися в ролі дружини президента у країні, яка у війні, яка потерпає від трагедії, – це, авжеж, не може бути мрією свідомої людини. Відчуття відповідальності величезне, – пояснила Олена Зеленська.

За словами дружини президента, її головна робота тепер пов'язана саме з обов'язками першої леді.

Якщо описати зараз моє життя, я в більшості пересуваюся між двома об'єктами – це офіс і дім. Є ще якісь відрядження Україною, коли є дійсно причина кудись виїхати. А так – тільки робота і тільки те, чим я займаюся, – розповіла Олена Зеленська.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Олена Зеленська вперше зізналася, що сказала б Путіну при зустрічі
Олена Зеленська вперше зізналася, що сказала б Путіну при зустрічі
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Олена Зеленська увійшла до списку 100 найвпливовіших людей світу за версію TIME
Олена Зеленська увійшла до списку 100 найвпливовіших людей світу за версію TIME
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Ми не живемо разом. Олена Зеленська поділилася деталями особистого життя
Ми не живемо разом. Олена Зеленська поділилася деталями особистого життя

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм