Зеленский присвоил новые звания главе СБУ Малюку и его заместителю

Зеленский повысил в звании Малюка и его заместителя

На сайте президента были опубликованы указы.

Указом №3/2024 Василию Малюку, имевшему звание генерал-майора, присвоено звание генерал-лейтенанта.

Указом №4/2024 Александру Покладу, имевшему звание бригадного генерала, присвоено звание генерал-майора.

Василий Малюк: что известно

13 февраля 2023 года Зеленский представил Малюка личному составу СБУ, сказав, что тот с начала полномасштабного вторжения доказал, что является патриотом, профессионалом и именно тем человеком, который должен руководить Службой безопасности.

С тех пор СБУ провела ряд спецопераций. В июле во второй раз произошел подрыв Крымского моста.

Также известно, что он участвовал в разработке плана первого подрыва моста, произошедшего в октябре 2022 года.

В декабре 2023 года в интервью Politico Малюк сказал, что в центре внимания СБУ в новом году, вероятно, останутся объекты материально-технического обеспечения и военные средства на оккупированной территории Украины.