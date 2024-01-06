Зеленський присвоїв нові звання голові СБУ Малюку та його заступнику

Зеленський підвищив у званні Малюка та його заступника

На сайті президента були опубліковані відповідні укази.

Указом №3/2024 Василю Малюку, який мав звання генерал-майора, присвоєно звання генерал-лейтенанта.

Указом №4/2024 Олександру Покладу, який мав звання бригадного генерала, присвоєно звання генерал-майора.

Василь Малюк: що відомо

13 лютого 2023 року Зеленський представив Малюка особовому складу СБУ, сказавши, що той від початку повномасштабного вторгнення довів, що є патріотом, професіоналом і саме тією людиною, яка має керувати Службою безпеки.

З того часу СБУ здійснила низку спецоперацій. У липні удруге стався підрив Кримського мосту.

Також відомо, що він брав участь у розробці плану першого підриву моста, що стався у жовтні 2022-го.

У грудні 2023 в інтерв'ю Politico Малюк сказав, що у центрі уваги СБУ у новому році, ймовірно, залишаться об'єкти матеріально-технічного забезпечення та військові засоби на окупованій території України.