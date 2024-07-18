Зеленский встретился с президентом Сербии — первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Встреча прошла в рамках участия в четвертом саммите Европейского политического сообщества, проходившем в Великобритании.

Зеленский встретился с президентом Сербии

Глава государства поблагодарил за финансовую и гуманитарную помощь для Украины, а также отметил участие Сербии в первом Саммите мира и присоединение страны к Общему коммюнике, — говорится в сообщении. Поделиться

Президенты также обсудили развитие двусторонних отношений и согласовали ход выполнения договоренностей, заключенных ранее.

Позже Вучич в посте в Instagram написал, что во время встречи с Зеленским обсудил "все вызовы и важные вопросы как для Сербии и Украины, так и Европы и мира".

Я отметил важность восстановления мира и стабильности на нашем континенте и повторил, что этого можно достичь только путем диалога и политических решений, — написал он. Поделиться

Отношения Сербии и Украины

Сербия не является страной ЕС и поддерживала санкции против России. В то же время Сербия и не поддержала агрессию Кремля против Украины.

Несмотря на это, Сербия передавала гуманитарную помощь Украине. В частности, в конце августа 2023 было передано 14 грузовиков для пострадавших от подрыва оккупантами Каховской ГЭС.