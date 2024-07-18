Зеленский встретился с президентом Сербии — первые подробности
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Политика
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Зеленский встретился с президентом Сербии — первые подробности

Офис Президента Украины
Зеленский встретился с президентом Сербии
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Встреча прошла в рамках участия в четвертом саммите Европейского политического сообщества, проходившем в Великобритании.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем на четвертом саммите Европейского политического сообщества.
  • Обсудили развитие двусторонних отношений и участие Сербии в совместных инициативах по миротворчеству.
  • Сербия не страна ЕС, но оказывала гуманитарную помощь Украине, не поддерживая агрессию России.
  • Президенты подчеркнули важность диалога и политических решений по восстановлению мира и стабильности в регионе.
  • Встреча отметила углубление сотрудничества между двумя странами и поддержку Украины в сложных геополитических условиях.

Зеленский встретился с президентом Сербии

Глава государства поблагодарил за финансовую и гуманитарную помощь для Украины, а также отметил участие Сербии в первом Саммите мира и присоединение страны к Общему коммюнике, — говорится в сообщении.

Президенты также обсудили развитие двусторонних отношений и согласовали ход выполнения договоренностей, заключенных ранее.

Позже Вучич в посте в Instagram написал, что во время встречи с Зеленским обсудил "все вызовы и важные вопросы как для Сербии и Украины, так и Европы и мира".

Я отметил важность восстановления мира и стабильности на нашем континенте и повторил, что этого можно достичь только путем диалога и политических решений, — написал он.

Отношения Сербии и Украины

Сербия не является страной ЕС и поддерживала санкции против России. В то же время Сербия и не поддержала агрессию Кремля против Украины.

Несмотря на это, Сербия передавала гуманитарную помощь Украине. В частности, в конце августа 2023 было передано 14 грузовиков для пострадавших от подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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