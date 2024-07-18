Зеленський зустрівся з президентом Сербії — перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем. Зустріч пройшла в межах участі в четвертому саміті Європейської політичної спільноти, що проходив у Великій Британії.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем на четвертому саміті Європейської політичної спільноти.
- Обговорили розвиток двосторонніх відносин та участь Сербії у спільних ініціативах з миротворчості.
- Сербія не є країною ЄС, але надавала гуманітарну допомогу Україні, не підтримуючи агресію Росії.
- Президенти підкреслили важливість діалогу та політичних рішень для відновлення миру та стабільності у регіоні.
- Зустріч відзначила поглиблення співпраці між двома країнами та підтримку України у складних геополітичних умовах.
Зеленський зустрівся з президентом Сербії
Президенти також обговорили розвиток двосторонніх відносин та узгодили перебіг виконання домовленостей, які були укладені раніше.
Пізніше Вучич у пості в Instagram написав, що під час зустрічі із Зеленським обговорив "усі виклики та важливі питання, як для Сербії та України, так і для Європи та світу".
Відносини Сербії та України
Сербія не є країною ЄС та підтримувала санкції проти Росії. Водночас, Сербія і не підтримала агресію Кремля проти України.
Попри це Сербія передавала гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, наприкінці серпня 2023 року було передано 14 вантажівок для постраждалих від підриву окупантами Каховської ГЕС.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-