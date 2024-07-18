Зеленський зустрівся з президентом Сербії — перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем. Зустріч пройшла в межах участі в четвертому саміті Європейської політичної спільноти, що проходив у Великій Британії.

Зеленський зустрівся з президентом Сербії

Глава держави подякував за фінансову та гуманітарну допомогу для України, а також відзначив участь Сербії в першому Саміті миру та приєднання країни до Спільного комюніке, — сказано в повідомленні. Поширити

Президенти також обговорили розвиток двосторонніх відносин та узгодили перебіг виконання домовленостей, які були укладені раніше.

Пізніше Вучич у пості в Instagram написав, що під час зустрічі із Зеленським обговорив "усі виклики та важливі питання, як для Сербії та України, так і для Європи та світу".

Я наголосив на важливості відновлення миру та стабільності на нашому континенті та повторив, що цього можна досягти лише шляхом діалогу та політичних рішень, — написав він. Поширити

Відносини Сербії та України

Сербія не є країною ЄС та підтримувала санкції проти Росії. Водночас, Сербія і не підтримала агресію Кремля проти України.

Попри це Сербія передавала гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, наприкінці серпня 2023 року було передано 14 вантажівок для постраждалих від підриву окупантами Каховської ГЕС.