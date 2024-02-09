Жена канадского премьера Трюдо переехала к любовнику еще до развода

Жена канадского премьера переехала к любовнику еще до развода

Политик объявил о разводе с супругой в августе 2023 года. Решение, по его словам, было принято после «множества многозначных и сложных бесед».

Позже выяснилось, что у Софи Трюдо был любовник — 48-летний детский хирург Маркос Беттолли. Он также был женат, однако в апреле 2023 его жена подала на развод.

Из ее заявления следует, что в то время Беттолли и Трюдо жили вместе. Более того, супруга премьера успела встретиться с детьми любовника, что, по мнению его супруги, вызвало у них дискомфорт и тревогу.

Непосредственно имя Софи Трюдо в ее заявлении о разводе не упоминалось. В документе супругу премьера называют «известным лицом, которое привлекает значительное внимание прессы и имеет высокие требования к обеспечению безопасности».

Джастин Трюдо и Софи Грегори поженились в 2005 году. У них трое детей 15, 14 и 9 лет.

Премьер Канады расстался с супругой после 18 лет брака

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что расстался со своей супругой Софи после 18 лет брака. Об этом сообщает телеканал Sky.

Как рассказал Трюдо, решение развестись они приняли после «многозначных и сложных разговоров». «Как всегда мы остаемся близкой семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и продолжаем строить», — подчеркнул он.

В офисе премьера сообщили, что супруги подписали соглашение о раздельном проживании.