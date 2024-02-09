Дружина канадського прем'єра Трюдо переїхала до коханця ще до розлучення

Софі Трюдо, дружина канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, переїхала до коханця задовго до офіційного оголошення про розлучення.

Дружина канадського прем'єра переїхала до коханця ще до розлучення

Політик оголосив про розлучення з дружиною у серпні 2023 року. Рішення, за його словами, було ухвалено після «безліч багатозначних і складних бесід».

Пізніше з'ясувалося, що Софі Трюдо мав коханець — 48-річний дитячий хірург Маркос Беттоллі. Він також був одружений, проте у квітні 2023 року його дружина подала на розлучення.

З її заяви випливає, що на той час Беттоллі та Трюдо жили разом. Більше того, дружина прем'єра встигла зустрітися з дітьми коханця, що, на думку його дружини, викликало у них дискомфорт та тривогу.

Безпосередньо ім'я Софі Трюдо в її заяві про розлучення не згадувалося. У документі дружину прем'єра називають «відомою особою, яка привертає значну увагу преси та має високі вимоги до забезпечення безпеки».

Джастін Трюдо та Софі Грегорі одружилися у 2005 році. Вони мають троє дітей 15, 14 та 9 років.

Прем'єр Канади розлучився із дружиною після 18 років шлюбу

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що розлучився зі своєю дружиною Софі після 18 років шлюбу. Про це повідомляє телеканал Sky.

Як розповів Трюдо, рішення розлучитися вони прийняли після «багатозначних і складних розмов». «Як завжди, ми залишаємося близькою сім'єю з глибоким коханням та повагою один до одного і до всього, що ми побудували і продовжуємо будувати», — наголосив він.

В офісі прем'єра повідомили, що подружжя підписало угоду про роздільне проживання.