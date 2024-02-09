Дружина канадського прем'єра Трюдо переїхала до коханця ще до розлучення
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Дружина канадського прем'єра Трюдо переїхала до коханця ще до розлучення

Джастін Трюдо та Софі Грегорі

Софі Трюдо, дружина канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, переїхала до коханця задовго до офіційного оголошення про розлучення.

Дружина канадського прем'єра переїхала до коханця ще до розлучення

Політик оголосив про розлучення з дружиною у серпні 2023 року. Рішення, за його словами, було ухвалено після «безліч багатозначних і складних бесід».

Пізніше з'ясувалося, що Софі Трюдо мав коханець — 48-річний дитячий хірург Маркос Беттоллі. Він також був одружений, проте у квітні 2023 року його дружина подала на розлучення.

З її заяви випливає, що на той час Беттоллі та Трюдо жили разом. Більше того, дружина прем'єра встигла зустрітися з дітьми коханця, що, на думку його дружини, викликало у них дискомфорт та тривогу.

Безпосередньо ім'я Софі Трюдо в її заяві про розлучення не згадувалося. У документі дружину прем'єра називають «відомою особою, яка привертає значну увагу преси та має високі вимоги до забезпечення безпеки».

Джастін Трюдо та Софі Грегорі одружилися у 2005 році. Вони мають троє дітей 15, 14 та 9 років.

Прем'єр Канади розлучився із дружиною після 18 років шлюбу

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що розлучився зі своєю дружиною Софі після 18 років шлюбу. Про це повідомляє телеканал Sky.

Як розповів Трюдо, рішення розлучитися вони прийняли після «багатозначних і складних розмов». «Як завжди, ми залишаємося близькою сім'єю з глибоким коханням та повагою один до одного і до всього, що ми побудували і продовжуємо будувати», — наголосив він.

В офісі прем'єра повідомили, що подружжя підписало угоду про роздільне проживання.

Вони працювали над тим, щоб у зв'язку з їхнім рішенням було здійснено всі юридичні та етичні кроки, і продовжуватимуть робити це в майбутньому, — пояснили там.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Знаменита голлівудська акторка розлучилася з чоловіком
Знаменита голлівудська акторка розлучилася з чоловіком
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Співачка Майлі Сайрус і актор Ліам Гемсворт розлучились
Співачка Майлі Сайрус і актор Ліам Гемсворт розлучились
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Відома українська гімнастка пояснила, чому розлучилась з олігархом
Відома українська гімнастка пояснила, чому розлучилась з олігархом

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?