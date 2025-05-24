Жюри Каннского кинофестиваля 2025 года объявило победителей

Фильм "Несчастный случай" оппозиционного иранского режиссера Джафара Панахи получил главный приз кинофестиваля в Каннах в 2025 году.
Главные тезисы
- Фильм “Несчастный случай” оппозиционного иранского режиссера Джафара Панахи стал победителем Каннского кинофестиваля 2025 года.
- Йоахим Триер взял второе место Гран-при на кинофестивале за фильм “Сентиментальная ценность”, а Оливер Лаксе получил приз жюри за свою работу “Сират”.
Кто получил "Золотые пальмовые ветви" 2025 года
Картине Панахи присуждена "Золотая пальмовая ветвь" на церемонии награждения, которая состоялась вечером 24 мая 2025 года в Большом театре Люмьер.
Это первый фильм иранского режиссера после его освобождения из тюрьмы, посвященный истории одного иранского мужа, его беременной жене и их маленькой дочери, попадающих в незначительную автомобильную аварию, и цепи вызванных этим событиям.
Второе место Гран-при занял фильм Йоахима Триера "Сентиментальная ценность", а приз жюри — фильм Оливера Лаксе "Сират".
Клеберу Мендонси Филью досталась награда как лучшему режиссеру за фильм "Тайный агент", а актер из фильма Вагнер Моура также получил награду как лучший актер.
Награда за лучшую женскую роль присуждена Надежде Меллити за созданный ею образ в фильме "Маленькая сестра", а Жан-Пьер и Люк Дарденн получили приз за лучший сценарий в кинокартине "Молодые матери".
В состав жюри входили глава Жульет Бинош, а также Холли Берри, Джереми Стронг и Паял Кападия, Альба Рорвахер, Лейла Слимани, Дьедо Хамади, Хонг Сангсу и Карлос Рейгадас.
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