Жюри Каннского кинофестиваля 2025 года объявило победителей

Фильм "Несчастный случай" оппозиционного иранского режиссера Джафара Панахи получил главный приз кинофестиваля в Каннах в 2025 году.

Кто получил "Золотые пальмовые ветви" 2025 года

Картине Панахи присуждена "Золотая пальмовая ветвь" на церемонии награждения, которая состоялась вечером 24 мая 2025 года в Большом театре Люмьер.

Это первый фильм иранского режиссера после его освобождения из тюрьмы, посвященный истории одного иранского мужа, его беременной жене и их маленькой дочери, попадающих в незначительную автомобильную аварию, и цепи вызванных этим событиям.

Второе место Гран-при занял фильм Йоахима Триера "Сентиментальная ценность", а приз жюри — фильм Оливера Лаксе "Сират".

Клеберу Мендонси Филью досталась награда как лучшему режиссеру за фильм "Тайный агент", а актер из фильма Вагнер Моура также получил награду как лучший актер.

Награда за лучшую женскую роль присуждена Надежде Меллити за созданный ею образ в фильме "Маленькая сестра", а Жан-Пьер и Люк Дарденн получили приз за лучший сценарий в кинокартине "Молодые матери".

В состав жюри входили глава Жульет Бинош, а также Холли Берри, Джереми Стронг и Паял Кападия, Альба Рорвахер, Лейла Слимани, Дьедо Хамади, Хонг Сангсу и Карлос Рейгадас.