Журі Каннського кінофестивалю 2025 оголосило переможців

Фільм "Нещасний випадок" опозиційного іранського режисера Джафара Панахі отримав головний приз кінофестивалю у Каннах 2025 року.

Хто отримав “Золоті пальмові гілки” 2025 року

Картині Панахі присуджено "Золоту пальмову гілку" на церемонії нагородження, яка відбулася ввечері 24 травня 2025 року у Великому театрі Люм'єр.

Це перший фільм іранського режисера після його звільнення з в'язниці, який присвячено історії одного іранського чоловіка, його вагітній дружині та їхній маленькій доньці, які потрапляють у незначну автомобільну аварію, й ланцюгу викликаних цим подій.

Друге місце Гран-прі посів фільм Йоахіма Трієра "Сентиментальна цінність", а приз журі — фільм Олівера Лаксе "Сірат".

Клеберу Мендонсі Філью дісталася нагорода як найкращому режисерові за фільм "Таємний агент", а актор з цього фільму Вагнер Моура також отримав нагороду як найкращий актор.

Нагороду за найкращу жіночу роль присуджено Надії Мелліті за створений нею образ у фільмі "Маленька сестра", а Жан-П'єр та Люк Дарденн отримали приз за найкращий сценарій у кінокартині "Молоді матері".

До складу цьогорічного журі входили голова Жульєт Бінош, а також Холлі Беррі, Джеремі Стронг та Паял Кападія, Альба Рорвахер, Лейла Слімані, Дьєдо Хамаді, Хонг Сангсу та Карлос Рейгадас.