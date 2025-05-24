Журі Каннського кінофестивалю 2025 оголосило переможців

Фільм "Нещасний випадок" опозиційного іранського режисера Джафара Панахі отримав головний приз кінофестивалю у Каннах 2025 року.
Головні тези:
- Фільм “Нещасний випадок” Джафара Панахі отримав головний приз Каннського кінофестивалю 2025.
- На Кінофестивалі також нагороджено Йоахіма Трієра, Олівера Лаксе та Вагнера Моура.
Хто отримав “Золоті пальмові гілки” 2025 року
Картині Панахі присуджено "Золоту пальмову гілку" на церемонії нагородження, яка відбулася ввечері 24 травня 2025 року у Великому театрі Люм'єр.
Це перший фільм іранського режисера після його звільнення з в'язниці, який присвячено історії одного іранського чоловіка, його вагітній дружині та їхній маленькій доньці, які потрапляють у незначну автомобільну аварію, й ланцюгу викликаних цим подій.
Друге місце Гран-прі посів фільм Йоахіма Трієра "Сентиментальна цінність", а приз журі — фільм Олівера Лаксе "Сірат".
Клеберу Мендонсі Філью дісталася нагорода як найкращому режисерові за фільм "Таємний агент", а актор з цього фільму Вагнер Моура також отримав нагороду як найкращий актор.
Нагороду за найкращу жіночу роль присуджено Надії Мелліті за створений нею образ у фільмі "Маленька сестра", а Жан-П'єр та Люк Дарденн отримали приз за найкращий сценарій у кінокартині "Молоді матері".
До складу цьогорічного журі входили голова Жульєт Бінош, а також Холлі Беррі, Джеремі Стронг та Паял Кападія, Альба Рорвахер, Лейла Слімані, Дьєдо Хамаді, Хонг Сангсу та Карлос Рейгадас.
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